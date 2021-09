Po razočaranju v Tokiu je prepričan, da se mu bo nasmehnila sreča

Čeprav je marsikdo Jako Blažiča po koncu pretekle sezone že videl na izhodih vratih Cedevite Olimpije, bo 30-letni Blejec tudi tretjo zaporedno sezono preživel v Ljubljani, kjer bo zagotovo spet eden izmed nosilcev Olimpijine igre. Po razočaranjih v prejšnji sezoni, ko je z Olimpijo za las ostal brez napredovanja v EuroCupu in ligi ABA, se mu je s Slovenijo na olimpijskih igrah po trdem boju izmuznila še kolajna. A slovenski košarkar je prepričan, da se mu bo v novem poglavju vendarle nasmehnila sreča.

"Vsi bi si želeli, da to 75-letnico kluba nadgradimo z dobrimi rezultati. Lansko leto smo imeli nekaj neuspehov, tako da smo vsi še toliko bolj v pričakovanju te sezone. Upam, da nam uspe nekaj res velikega. Tako v reprezentanci kot lani v klubu smo imeli nekaj situacij, kjer je bil uspeh res blizu, pa se na koncu ni izšlo. Mislim, da je čas, da se to obrne," je prepričan Blažič, ki se je pripravam Olimpije zaradi olimpijskih iger pridružil 23. avgusta.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Poletje je bilo zelo naporno. Če sem povsem iskren, bi bilo veliko lažje, če bi imel poletje zase, da bi se spočil in na novo pripravil. A enostavno je takšna naša služba. Čustva je treba dati na stran in se čim bolj pripraviti na novo obdobje. Fizično še nisem tam, a časa je še nekaj, tudi ostali fantje pa imajo še nekaj prostora za napredek. Mislim, da bomo pravi takrat, ko bo to nujno," je dejal Olimpijin kapetan.

Časa za priprave še nekaj

Pred začetkom nove sezone, ki jo bo Olimpija sicer odprla prihodnji konec tedna na superpokalu s Krko, imajo v moštvu slovenskih prvakov še nekaj dela. Prva tekma Ljubljančane v ligi ABA čaka 25. ali 26. septembra, ko se bodo v Stožicah še enkrat pomerili s Krko, v EuroCupu pa jih 19. oktobra čaka prva tekma na Kanarskih otokih proti Gran Canarii. "Po zadnji tekmi z Bayernom sem, kot sem že rekel, dojel, da moja fizična pripravljenost trenutno še ni na nivoju, kjer bi morala biti. Na koncu sem že res težko tekel. Na srečo imamo še mesec dni časa, tudi za to, da se ekipa dvigne tudi fizično, pa tudi taktično in mentalno. Na ta način bomo na prvo tekmo prišli v veliko boljšemu ritmu kot danes," je odločen slovenski košarkar, ki je pozdravil številne nove soigralce.

Olimpija ima v zasedbi številne novince. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozdravil številne novince

Novinci v ljubljanski zasedbi so med drugim srbski krilni center Marko Radovanović (prej FMP). Na mestu organizatorja se bosta izmenjavala Jacob Pullen (Mornar Bar) in Marcus Keene (Kalen Estonija), pod košema pa bosta igrala Carmichael Jackie (Igokea) in Ejim Melvin (Budućnost).

"To menjavanje igralcev je rak rana manjših ekip, kot je npr. Cedevita Olimpija. Ker vsak igralec, ki se izkaže, dobi potem v prihodnji sezoni priložnost v boljšem klubu. Tako je treba potem vsako leto znova vzpostaviti novo dobro ekipo, ki ima tudi dobro kemijo. Meni je naša letošnja zasedba všeč, pripeljali smo nekaj igralcev, ki imajo veliko izkušenj iz ABA lige. To so igralci, ki jih vsi poznamo in so že veliko naredili v svojih karierah. Predvsem pa mi je všeč njihov karakter, vsi so zmagovalci in glavni cilj so jim zmage. Zaenkrat sem še zelo pozitiven, je pa dela še ogromno," opaža Blažič.

"Zelo sem vesel, da je jedro ekipe slovensko." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po njegovih besedah je ekipa nadgradnja lanske. "Na vseh pozicijah imamo več orožij, imamo tudi več širine in igralcev, ki lahko odigrajo kvalitetno. Trener ves čas poudarja, da mora naša igra temeljiti na podajah. Zelo sem vesel, da je jedro ekipe slovensko. Cedevita je naredila dober posel, da je zadržala vse slovenske košarkarje. Mogoče bo v naslednjih letih še koga dodala in mislim, da je to ključ do tega, da se naredi neka zdrava slovenska sredina. Na ta način so bodo v tak klub želeli priti tudi mladi fantje," je prepričan 30-letnik, ki je bil na ponedeljkovi tekmi proti Bayernu s 13 točkami prvi strelec Olimpije.

"Takšna zmaga, kot je bila proti Bayernu, je vseeno lepa popotnica in nek pokazatelj, da smo na pravi poti. A to še nič ne pomeni, tudi njim so še manjkali trije pomembni igralci, tudi mi nismo bili kompletni. Ekipi tako nista bili popolni, pozna pa se tudi to, da smo oboji šele na začetku pripravljalnega obdobja, in mislim, da bo pri obeh slika kasneje povsem drugačna," je še sklenil Blažič.

