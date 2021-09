Dončić odprl prenovljeno igrišče, na katerem je igral kot sedemletnik #video

Šlo je za napol skrivni dogodek, odprtja igrišča niso oglaševali, a se je vseeno zbralo več kot 100 ljudi, predvsem otrok. "Zelo dober je, zato ga tudi želim spoznati. Ker rada gledam košarko in jo tudi sama treniram. Po njem si želim vzeti zgled," je za Planet TV povedala Ria. Osemletni Jan je na odprtje prišel: "Ker je Luka Dončić moj vzornik in zaradi njega sem začel trenirati in si želim biti enkrat tako dober kot on."

Otroci so sprva ostali za ograjo, tudi predstavniki slovenskih medijev smo dogodek spremljali le z razdalje, tak je strogi protokol angleških organizatorjev 2K Foundations. Luka je zvezda naslovnice nove igrice NBA 2K22. Košarkar Dallas Mavericks, ki za izjave za medije ni bil na voljo, je v nagovoru povedal: "Res mi je čast, da ste vsi tukaj. Rad bi se zahvalil NBA 2K Foundations, da je pomagala. Tukaj sem igral od sedmega leta. Upam, da boste vsi otroci igrali tukaj. Zdaj imate tako igrišče, da boste lahko uživali."

Who we do it for 🙌



The courts will be available to the community & a stepping stone for the next generation of Slovenian basketballers 💙🤍 #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/bB41aOLcmh — Dallas Mavericks (@dallasmavs) September 4, 2021

Janković: Luka je naša največja blagovna znamka

Prenovo igrišča so financirali Luka Dončić, 2K Foundations in Mestna občina Ljubljana. "Luka je naša največja blagovna znamka, predstavnik Slovenije, Ljubljane. Zelo sem vesel, da se je odločil za to donacijo, kar dokazuje, da je pri mladih letih zelo dober človek, humanitarec," je v nagovoru poudaril župen MOL Zoran Janković. Predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec je Luko nagovoril: "Verjetno se zavedaš, da je eden od tvojih večjih dosežkov tole, kar vidiš. To pomeni, da si vzor vsem tem otrokom. Veliko otrok se odloča za košarko zaradi tebe."

Nesterović: Mislim, da Slovenija še ni imela tako prepoznavnega in priljubljenega športnika v svetu

Ko je Dončić zadel prvi koš, je bil čas, da igrišče zavzamejo tisti, ki jim je namenjeno. Zaigrali so mladi košarkarji iz različnih klubov. Kako pomembna so takšna igrišča, nam je povedal naš nekdanji NBA-košarkar Rašo Nesterović: "Na takih igriščih se postane igralec. Tri na tri je osnova košarke. Tukaj se naučijo 'fint', ki jih lahko potem uporabljajo tudi v igri pet na pet, pa na resnih tekmah."

Dončić je pri vsega 23 letih že zvezda svetovnega formata. Osvojil je evroligo, pa evropsko prvenstvo, z Dallas Mavericks podpisal 200-milijonsko pogodbo, 100-milijonsko s podjetjem Nike, zdaj je še obraz košarkarske igrice. "Res je ogromno dosegel, pa je pravzaprav šele na začetku kariere. Kaj bo šele dosegel! Da bo le zdrav. Mislim, da Slovenija še ni imela tako prepoznavnega in priljubljenega športnika v svetu," razlaga Nesterović.

Slovenski ljubitelji košarke imajo zdaj samo še eno željo. Da bi se Dončiću v Dallasu res pridružil še Goran Dragić. Govorice, ki so žive že mesec dni. Ideja, ob kateri se nasmeje tudi Nesteroviću: "Fenomenalna ideja! Mislim, da bo, če Goran pride k njemu v Dallas, to samo plus."