Vroče v ligi NBA: Dragić tik pred selitvijo k Dončiću!

Goran Dragić je letos poleti po sedmih sezonah zapustil Miami, postal je član Toronta Raptors. A kmalu po menjavi v Kanado so se pojavile govorice, da naj bi se slovenski zlati kapetan dogovarjal za odkup, kariero pa bi nadaljeval pri Dallasu.

Če bi se to res zgodilo, bi v Teksasu sodeloval z nekdanjim reprezentančnim kolegom Luko Dončićem, pa tudi srbskim trenerjem Igorjem Kokoškovom, ki je bil selektor slovenske reprezentance, ko je ta pred štirimi leti stopila na vrh Evrope. Govorice je danes potrdil tudi novinar Bleacher Report Jake Fischer, ki je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je Gogi tik pred podpisom pogodbe z Dallasom. Zatem so o morebitnem prestopu poročali tudi številni drugi ameriški mediji. "Vsi moji viri v ligi so mi dejali, da lahko pričakujemo Gorana v dresu Dallasa," je povedal Fischer.

The Mavs could use a veteran floor general in Goran Dragic 👀 pic.twitter.com/AxyyKMXRxi — Mavs Nation (@MavsNationCP) September 3, 2021

Če bo do prestopa res prišlo, se bo Goranu uresničila želja, saj je že pred časom povedal, da bi rad zaigral ob Dončiću. "Že takrat, leta 2017 na evropskem prvenstvu, sem zelo užival v igri z Luko. Vemo, kakšen igralec je, eden najboljših na svetu. Zelo rad bi še enkrat zaigral z njim, ampak moja kariera se počasi končuje, Luka pa je še mlad in ima pred seboj zagotovo še 15 let kariere, tako da bom vsekakor zanj vedno navijal," je takrat dejal Dragić.

