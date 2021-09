Golemac opozoril na resen problem: "Kljub temu ne bomo jokali"

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek na prvi domači pripravljalni tekmi pred novo sezono prišli do odmevne zmage. V Stožicah so pred približno 1.500 navijači ugnali Bayern (74:68). "Noge so še vedno trde, grešimo veliko odprtih metov, veliko je napak. Realno smo vsi skupaj oddelali en trening in to je bilo včeraj zvečer," je po tekmi povedal Jurica Golemac.

Slovenski prvak Cedevita Olimpija je že dodobra zakorakal v priprave na novo sezono. Do zdaj so ljubljanski košarkarji odigrali pet tekem, po dveh porazih na turnirju v Opatiji proti italijanski ekipi Carpegna Prosciutto iz Pesara in Partizanu so v ponedeljek na prvi domači pripravljalni tekmi ob spodbudi domačih navijačev na kolena spravili evroligaški Bayern, za katerega igra Žan Mark Šiško.

Olimpija je v ponedeljek strla Bayern. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Čestitke fantom za zmago, to so potrebovali, da so sami sebi dokazali, da lahko igramo dobro košarko. Moramo pa biti realni in povedati, da pripravljalna tekma zagotovo ni odraz realnega stanja tako pri nas kot pri Bayernu. Na koncu koncev tudi tekme v Opatiji niso bile odraz našega stanja. Noge so še vedno trde, grešimo veliko odprtih metov, veliko je napak. Realno smo vsi skupaj oddelali en trening in to je bilo včeraj zvečer. Zdaj bomo imeli nekaj časa za trening, kar bomo izkoristili, da se še bolj uigramo in se še bolj spoznamo," je ob koncu srečanja dejal trener Jurica Golemac.

Daljša klop v primerjavi s prejšnjo sezono

Kljub temu da je rezultat na pripravljalnih srečanjih praktično nepomemben, je Golemac poudaril, da je njihov cilj vedno zmaga. "Vsako srečanje igramo na rezultat, a nam ne steče vedno tako, kot si želimo. Igrali smo pred domačimi navijači in hoteli smo, da ljudje vidijo, da tekme v Opatiji niso bile tisto, kar znamo. V ekipi imamo šest novih košarkarjev, nihče še ni igral z nikomer, zato morda zdaj igramo bolje, ko so na igrišču košarkarji, ki so bili del ekipe že lani. Takrat nam igra bolj steče. A kljub temu sem zadovoljen, žoga je nekajkrat lepo zaokrožila, pomagali smo si v obrambi in imamo v primerjavi z lani res veliko daljšo klop. Vsi v ekipi garajo, hkrati pa smo dobili tudi del v obrambi, ki smo ga tako iskali," je novo moč v Olimpijini ekipi pohvalil ljubljanski strateg.

Luka Ščuka je dosegel šest točk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ob tem je na tej tekmi nekaj priložnosti ponudil tudi mlademu slovenskemu košarkarju 19-letnemu Luki Ščuki. "Ščuko na igrišču drži njegova obramba. Res je velik talent ima tudi ogromno željo po dokazovanju. A moral bo veliko delati. Je enakopraven ostalim in jaz nanj gledam, kot na igralca, ki nam lahko veliko doprinese," je svojo odločitev o igralnih minutah 208 centimetrov visokega košarkarja pojasnil 44-letni nekdanji košarkar.

Jaka Blažič je bil na ponedeljkovi tekmi s 13 točkami prvi strelec. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpija je v prvem delu priprav odigrala veliko število tekem, zato moštvu manjkajo predvsem treningi. "Morda bi bilo bolje, da bi imeli v tem prvem delu priprav nekaj manj tekem, a žal turnirja v Opatiji nismo mogli odpovedati. Nismo si želeli na ta turnir, ker nismo bili pripravljeni. Tekmi sta bili dobri, saj smo jih analizirali. Po tako malo treninga ne moreš pričakovati dobrih rezultatov proti dobrim ekipam. Ker turnirja nismo mogli odpovedati, bomo zato odpovedali tekmo s Cibono, ki bi morala biti naslednja, da se bomo lahko zaprli v dvorano in trenirali," je pojasnil Golemac.

Olimpija bo v novo sezono vstopila že prihodnji konec tedna, ko bo 17. septembra igrala za prvo lovoriko – slovenski superpokal proti novomeški Krki. Ljubljančani so do zdaj devetkrat osvojili to lovoriko, nazadnje so v prejšnji sezoni ugnali prav Krko. "Časa do začetka sezone ni veliko, zavedati se moramo, da imamo štiri igralce, ki so igrali na olimpijskih igrah. Nekateri so izpraznjeni, tudi za Američane vemo, da ne pridejo vedno v najboljši formi. Potrebujemo čas, a ne bomo jokali. Zaprli se bomo in delali," je odločen Golemac.

Preberite še: