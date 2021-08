Ameriški "kavboj", ki ne skriva navdušenja nad Slovenijo in Dončićem

Slovenski prvaki se v teh dneh intenzivno in v polni zasedbi pripravljajo na začetek nove sezone, ki jo bodo odprli 17. septembra na superpokalnem obračunu proti Krki. Med tistimi, ki komaj čakajo začetek nove sezone in na prvo priložnost za dokazovanje, je novinec v Stožicah Marcus Keene. 26-letni košarkar je v prejšnji sezoni igral v Talinu, v ligi VTB je blestel s povprečjem 20 točk, pet asistenc in 3,2 skoka na tekmo. Z izjemnimi predstavami ga je na svoj radar ujela tudi Olimpija, Keene pa se ob klicu iz ljubljanske pisarne ni dolgo obotavljal.

Nad prihodom v Olimpijo ga je navdušil Kendrick Perry, ki je v Ljubljani igral v pretekli sezoni, zdaj pa je član Panathinaikosa. Foto: Sportida

"Zelo sem vesel, da sem tu. S svojim prijateljem Kendrickom Perryjem sva se skupaj šolala in mi je povedal ogromno lepih stvari o Olimpiji, zato sem res navdušen, da sem zdaj tu. Rekel mi je, da je mesto čudovito, kljub temu da ga lani zaradi epidemije ni mogel izkusiti na tak način, kot bi si želel. Povedal mi je, da Olimpija res dobro poskrbi za svoje igralce, saj gre za odlično organizirano moštvo. Vsi so med sabo zelo povezani, vse je zelo družinsko orientirano, kar je zame kot igralca, ki igra daleč stran od doma, zelo pomembno. Za zdaj pa še nisem videl veliko, saj sem bil v tem času osredotočen predvsem na igranje košarke in spanje (smeh, op. p.)," je o prvih vtisih v Sloveniji dejal 26-letni Američan.

Izjemen strelec z razdalje

175 centimetrov visoki organizator igre je v svoji karieri igralske izkušnje že nabiral tudi v Aziji in Italiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Keene je v pretekli sezoni dokazal, da velja za izjemnega strelca. Za tri točke je metal kar 41,4-odstotno. "Selitev v Ljubljano je zame velik korak naprej, tudi v prejšnji sezoni sem igral na visoki ravni, a to je zdaj resen premik naprej. Pripravljen sem trdo garati, da dokažem, da spadam sem. Mislim, da je ena od mojih velikih prednosti ta, da lahko dosežem veliko točk, moja strelska naravnanost je na visokem nivoju, hkrati pa znam razigrati soigralce, kar boste kmalu videli," je prepričan košarkar iz San Antonia.

175 centimetrov visoki organizator igre je v svoji karieri igralske izkušnje že nabiral tudi v Aziji in Italiji, zdaj pa se je preselil v Slovenijo, našo izbrano vrsto je spremljal tudi na minulih olimpijskih igrah. "Ko sem podpisal pogodbo in sem videl, da Slovenija igra tudi na olimpijskih igrah, sem poskušal pogledati čim več tekem. Med drugim seveda tudi zato, ker Luka Dončić igra za Dallas, jaz pa prihajam iz Teksasa. Želel sem tudi videti, kako igra nekaj mojih, takrat še, prihodnjih soigralcev, da se navadim na njihov slog igre," je dejal Keene, ki komaj čaka začetek sezone.

Verjame vase in v svojo igro V ekipo se je odlično vklopil. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija zdaj trenira v polni zasedbi, kot zadnji se je ekipi kot menjava za Mangoka Mathianga pridružil Zach Auguste. "S soigralci smo se dobro ujeli. Vsi smo tu zaradi istih razlogov, in sicer, želimo igrati košarko in tekmovati na najvišjem možnem nivoju. Trener želi, da ohranim svoj slog igre, hkrati pa si želi, da bom dobro sodeloval tudi s preostalimi košarkarji. Za zdaj imava odličen odnos, Jurica dobro ve, kakšne so moje prednosti, in res sem zadovoljen," navdušenja na druženju s predstavniki sedme sile ni skrival Američan.

Olimpija bo v prvem delu sezone vse moči usmerila v EuroCup in ligo ABA. "Tako kot v ligi ABA bo tudi v EuroCupu zelo zahtevno. Videl sem, da so se ekipe res dobro okrepile, zelo se veselim igranja proti njim in to že komaj čakam. Verjamem vase, v svojo igro, ostati moram samozavesten in samo igrati tako, kot znam," je samozavestno še dodal Keene.

