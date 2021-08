Slovenski podprvaki predstavili zadnjo okrepitev

Krka z zadnjo okrepitvijo

Iz košarkarskega kluba Krka so sporočili, da so zaključili s sestavo članske ekipe za sezono 2021/22. Član našega moštva je kot zadnji postal 23-letni ameriški branilec strelec T.J. Gibbs. Gibbs, ki je rojen leta 1998, je novinec na evropskem parketu. Do zdaj je navduševal le v ZDA, kjer je v študentski ligi nosil dres univerze Notre Dame. V Ligi NCAA je zbral 136 tekem. Tako je v svoji 2. sezoni igral po 37.4 minute na tekmo, v tem času pa je dosegal po 15.3 točke, temu je dodal po tri podaje in 2.8 skoka.

"Prišel sem v lepo mesto, sem pa izredno motiviran. Tu sem, da pomagam s svojimi točkami in dobro igro v obrambi z jasno željo, da dam vse od sebe. Prišel sem v ekipo, ki je mlada in motivirana, imamo priložnost, da zrastemo. Vodi pa nas izjemen trener," je ob prihodu povedal T.J. Gibbs, čigar brat Sterling Gibbs je leta 2020 igral v dresu Kopra Primorske.

Richardson podpisal z Bostonom

Josh Richardson, ki je v zadnji sezoni igral za Dallas Mavericks in ni prinesel v ekipo, kar so pri Teksačanih pričakovali, se je z Boston Celtics dogovoril še za dodatno leto zvestobo. V dveh letih bo tako prejel 24 milijonov ameriških dolarjev.

Josh Richardson je igral z Luko Dončićem. Foto: Reuters

Wagner podaljšal z Orlandom

Visoki nemški košarkar Moritz Wagner ostaja pri Orlandu. Podrobnosti pogodbe niso znane. Nemec je v zadnji sezoni igral za tri ekipe - Washington Wizards, Boston Celtics in Orlando Magic -, njegovo povprečje pa je znašalo 6,9 točke, 3,2 skoka in 1,1 asistence na tekmo. V dresu Orlanda, pri kateremu ostaja, je v enajstih tekmah v povprečju dosegel 11 točk, 4,9 skoka in 1,1 asistence na obračun.

Olimpija z novo okrepitvijo

Zmaji bodo z novo okrepitvijo Zachom Augustejem, ki ima potni list Združenih držav Amerike, Haitija in Grčije, zapolnili vrzel, nastalo po odhodu Mangoka Mathianga.

Osemindvajsetletnik je univerzitetno obdobje preživel na univerzi Notre Dame, po koncu študija ni bil izbran na naboru lige NBA, se je pa v poletni ligi preizkušal v dresu Los Angeles Lakers, s katerimi je avgusta 2016 tudi podpisal pogodbo, a sta jo strani dva meseca zatem pretrgali.

Iz ZDA v Turčijo, Grčijo in Slovenijo

Sledila je selitev v Turčijo, kjer je 208 centimetrov visoki košarkar zaigral za Usak Sportif, pred začetkom sezone 2017/18 se je prvič preselil v grški Panathianikos, pot pa ga je nato vodila nazaj v Turčijo, h Galatasarayu, kjer je ostal dve sezoni.

Pred začetkom lanskega tekmovalnega obdobja se je vrnil v Panathianikos, v dresu katerega je v Evroligi dosegal 4,6 točke, 2,3 skoka in 0,6 pridobljene žoge na tekmo, zaigral pa je na 21 obračunih.

Letošnje poletje je v poletni ligi NBA igral v dresu Boston Celtics. Foto: Guliverimage

Z grškim klubom je Auguste, ki je letošnje poletje v poletni ligi NBA lahko branil barve Boston Celtics, osvojil dva naslova grškega državnega prvaka in naslov grškega pokalnega prvaka.

Zadnja okrepitev

"Verjamem, da nam je uspelo najti pravo rešitev, igralca, ki se bo lahko vklopil v naš sistem." Foto: Grega Valančič/Sportida "Odkar smo z Mangokom Mathiangom dosegli dogovor o sporazumnem koncu pogodbe, smo na trgu iskali njegovo zamenjavo. Našli smo jo v obliki Zacha Augusta, centra, ki ima izkušnje z igranjem na najvišji evropski tekmovalni ravni. Verjamem, da nam je uspelo najti pravo rešitev, igralca, ki se bo lahko vklopil v naš sistem. Z dodatkom Augusta smo tudi končali kadrovanje pred začetkom nove tekmovalne sezone," je o novi okrepitvi za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Sani Bečirović.

"Hvaležen sem, da sem postal del tako velikega kluba. Veselim se, da se bom lotil dela takoj, ko pridem v Ljubljano. Lačen sem uspehov. Menim, da je ekipa sestavljena tako, da lahko veliko dosežemo v 7DAYS EuroCupu. Veselim se vrnitve v evropski pokal, veselim se, da se bom kmalu pridružil soigralcem, in upam, da je pred nami uspešna sezona," pa je pred priključitvijo povedal Auguste.