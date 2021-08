Pred začetkom novega poglavja imajo le še eno željo

"Po analizah, ki smo jih naredili, vemo, kaj nam je manjkalo v lanski sezoni in katere so bile tiste točke, ki jih je bilo treba dvigniti na višji nivo," pred začetkom sezone poudarja športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović. Slovenski prvaki se vneto pripravljajo na začetek nove sezone, nekaj sivih las jim še povzroča iskanje okrepitve na položaju centra.

30. maja letos je padel zastor nad preteklo sezono Cedevite Olimpije, ki so jo zmagi po treh sušnih letih kronali z naslovom slovenskega prvaka. Kljub obližu na rane, ki ga je ljubljanski ekipi prinesel 18. državni naslov, so imeli pri Olimpiji v prejšnji sezoni možnosti za še nekaj korakov več. V Eurocupu so bili Zmaji le streljaj oddaljeni od uvrstitve med najboljših osem, prav tako jim je v zaključku sezone iz rok spolzela tudi vstopnica na zaključni turnir četverice v ABA ligi.

A so pred začetkom novega poglavja pri Olimpiji na težko sezono že pozabili. Zdaj so povsem osredotočeni na nov začetek, ki ga bodo ljubljanski košarkarji pričakali v precej spremenjeni podobi. Novinci v ljubljanski zasedbi so mladi slovenski reprezentant Saša Ciani, Blaž Habot (letnik 2000), ki je lani igral na Polzeli, pa tudi srbski krilni center Marko Radovanović (prej FMP). Na mestu organizatorja se bosta izmenjavala Jacob Pullen (Mornar Bar) in Marcus Keene (Kalen Estonija), pod košema pa bosta igrala Carmichael Jackie (Igokea) in Ejim Melvin (Budućnost).

Melvin Ejim in Jackie Carmichael Foto: Grega Valančič/Sportida

Pogled usmerjen jasno naprej

"Po analizah, ki smo jih naredili, vemo, kaj nam je manjkalo v lanski sezoni in katere so bile tiste točke, ki jih je bilo treba dvigniti na višji nivo. Sestava ekipe še ni povsem končana, tu imam predvsem v mislih odhod Mangoka Mathianga, ki je v Avstralijo odpotoval v dobrem stanju, v stanju, ki nam je vlivalo optimizem, da se bo vrnil pripravljen za igro. Na žalost se vse skupaj ni izteklo po načrtih, kajti za popolno okrevanje bo potreboval še tri ali štiri mesece, kar ni bilo v našem načrtu. Zatem smo se sporazumno razšli. Že zadnjih 14 dni se intenzivno ukvarjamo z iskanjem njegove zamenjave in verjamem, da bomo lahko v kratkem predstavili našo novo okrepitev," je povedal športni direktor kluba Sani Bečirović.

"S pripravami smo začeli že 14 dni nazaj, več časa smo namenili mladim košarkarjem in tistim, za katere smo menili, da je treba videti, v kakšnem stanju so. Veseli me, da smo, po mojem mnenju, uspeli sestaviti izjemno kvalitetno ekipo. Ekipo, ki bi lahko v prihodnji sezoni posegla stopničko višje oziroma po tistem, kar se nam je lansko leto izmuznilo iz rok. Lani smo imeli, predvsem v Eurocupu, priložnost, da naredimo preboj med najboljših osem ekip, a vsi vemo, kako se je zadeva na koncu razpletla. Podoben scenarij se je zgodil tudi v ABA ligi. Verjamem, da smo si tudi tam zaslužili mesto med najboljšimi ekipami, a si tega nismo priborili na parketu," se je v preteklost ozrl Bečirović.

Pogovor z Luko Rupnikom in Edom Murićem Foto: Grega Valančič/Sportida

"Letos smo imeli več časa, da se pripravimo. Za nami je težko poletje, ravno zaradi menjav, ki so se zgodile. A če potegnemo črto, gre za nekje deset ali morda 15 odstotkov višji proračun, kot smo ga imeli lani. Vsi se zavedamo lanske sezone, a o tem smo dovolj razpravljali, to je zdaj za nami. Vem, da bodo vsi fantje, ki bodo letos stopili na parket, storili vse, da izboljšamo rezultate napram prejšnji sezoni. Porazi so sestavni del športa. Pomembno je, da se iz tega nekaj naučiš in da potem, ko se ti ponudi nova priložnost, tega ne ponoviš, ampak izkoristiš, kar ti je dano, in greš stopničko višje," je še dejal nekdanji slovenski košarkar.

Želja po domačem kadru

V duhu olimpijskih iger so se treningom Olimpije ta teden pridružili tudi trije slovenski reprezentanti Edo Murić, Žiga Dimec in Luka Rupnik, v ponedeljek pa se bo tej druščini pridružil še Jaka Blažič. "Igranje s slovenskimi reprezentanti je nekakšna osnova vsega. Že v začetku tega projekta smo večkrat poudarili, da želimo zgraditi trdne temelje in vsi vemo, da se ti zgradijo z domačimi igralci. Jaka, Edo, Luka in Žiga so vse dobre predstave, ki so jih v prejšnji sezoni kazali v dresu Olimpije, prenesli tudi v reprezentanco, k temu mozaiku pa smo zdaj dodali še dva nova in mlada igralca Habota in Cianija, že prej so bili v klubu Ščuka, Duščak in Radović. Z našim kadrovanjem dokazujemo, da si res želimo domače jedro in pričakujem tudi od teh domačih fantov, da bodo ta nivo igre dvignili še na višjo raven," je jasno povedal Bečirović.

Ta je med drugim tudi potrdil, da Blažič kljub nekaterim namigovanjem ostaja v zeleno-belem dresu. "Za Blažiča je vsako leto veliko zanimanja. Ne samo v letošnjem poletju, klubi nas kontaktirajo že od leta 2019. 'Blažo' je obraz tega kluba, je kapetan Cedevite Olimpije in najboljši igralec tega moštva. Še vedno ima veljavno pogodbo z nami in ostaja v Ljubljani. Upam, da ga bomo še dolga leta gledali v našem dresu," je dejal Olimpijin športni direktor.

Olimpija bo konec septembra vstopila v novo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija bo tako kot v pretekli sezoni tudi v novi v prvem delu sezone nastopala v dveh tekmovanjih, v drugem delu pa bo igrala tudi v državnem prvenstvu. Prva tekma Ljubljančane čaka 25. ali 26. septembra, ko se bodo v Stožicah pomerili s Krko, v EuroCupu pa jih 19. oktobra čaka prva tekma na Kanarskih otokih proti Gran Canarii. V EuroCupu bodo ekipe letos nastopale po drugačnem sistemu kot v preteklosti. V rednem delu bo imela vsaka ekipa 18 tekem, od aprila dalje pa se bo 16 najboljših ekip merilo v izločilnih bojih.

"Mislim, da je ta novi sistem v EuroCupu boljši za vse, ki nastopajo, ne le za Olimpijo. Predvsem z vidika klubov, saj imaš garancijo, da boš igral 18 močnih tekem. To pomeni, da bodo tudi domači gledalci, upam vsaj, lahko uživali v devetih fantastičnih tekmah. Sam sem res pristaš tega sistema, ker to tudi pomeni, da ti ena ali dve slabi tekmi ne bosta odločali o tem, ali se boš uvrstil v naslednji krog tekmovanja, kar zna biti izrednega pomena," je še dejal Bečirović.

