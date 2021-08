Olimpija pripeljala odličnega organizatorja igre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jacob Pullen novi obraz Cedevite Olimpije

Eden od najboljših igralcev in strelcev v Ligi ABA v zadnjih sezonah, Jacob Pullen, bo v prihajajoči tekmovalni sezoni 2021/22 nosil dres Cedevite Olimpije. Športni navdušenci se lahko Pullena spomnijo tudi kot člana zagrebške Cedevite, v zadnjih dveh sezonah pa je branil barve Mornarja iz Bara.

Jacob Pullen je v preteklosti igral tudi za Virtus iz Bologne in Barcelono. 31-letni ameriški košarkar, ki ima izkušnje tudi z igranjem v ligi NBA, je bil v minulih treh sezonah vseskozi eden od najboljših strelcev regionalnega tekmovanja, v sezonah 2020/21 in 2019/20 pa je bil nosilec igre Mornarja iz Bara.

"Jacoba poznamo več ali manj vsi v Sloveniji in širši regiji. Že dolgo časa igra v regionalnem tekmovanju, gre pa za izkušenega ostrostrelca, ki nam je v minuli sezoni manjkal. Pridobili smo na širini na zunanjih igralnih položajih. Veseli smo, da se je Jacob odločil, da pride v Ljubljano. S svojimi izkušnjami in svojo kvaliteto bo prav zagotovo pripomogel k igram naše ekipe, zato komaj čakamo, da se nam pridruži, spozna moštvo in začne delati z nami," je pozdravil novinca trener Jurica Golemac.

Smart z Bostonom podaljšal za štiri sezone

Ameriški košarkarski zvezdnik Marcus Smart se je s svojim moštvom v ligi NBA, Boston Celtics, dogovoril za štiriletno podaljšanje pogodbe. Sedemindvajsetletnik bo z novo pogodbo, ki se bo začela s sezono 2022/23, zaslužil 77 milijonov dolarjev (65,41 milijona evrov), poročata ESPN in The Athletic.

Smart, ki je vso sedemletno kariero v severnoameriški ligi preživel v dresu Bostona, odkar so ga leta 2014 izbrali kot šestega na naboru, je medtem prek Instagrama objavil videoposnetek z vrhunci kariere v dresu Keltov ter zapisal: "Gremo še na 4 več ..."