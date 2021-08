"Tudi Luka Dončić je šel stopničko po stopničko"

"Pripraviti mlajšega igralca na prestop v članske vrste je proces. To ne gre čez noč. Srečni smo lahko, da imamo v Sloveniji Luko Dončića, ki je hitro naredil ta preskok, a tudi on je šel stopničko po stopničko," o mladih talentih v Sloveniji pred začetkom nove sezone razmišlja trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki je s svojimi varovanci uspešno zakorakal v priprave na novo sezono.

Jurica Golemac je lani januarja na trenerskem položaju Cedevite Olimpije zamenjal Slavena Rimca in od takrat drži krmilo najuspešnejšega slovenskega košarkarskega moštva. Ljubljančani so v dokaj spremenjeni zasedbi vstopili v pripravljalno obdobje pred sezono, v kateri si želijo storiti korak naprej. V pretekli sezoni sta se jim iz rok izmaknila odlična rezultata tako v ligi ABA kot v EuroCupu, za tolažbo pa je Ljubljančanom brez večji težav uspelo osvojiti naslov slovenskega prvaka.

Ljubljančani se pripravljajo na novo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zbrali smo se pred novo sezono. Upamo, da bo drugačna kot lanska, da bomo lahko igrali s publiko in da ne bo toliko odpovedanih tekem. Še vedno nismo povsem pripravljeni, zagotovo bomo potrebovali čas, ker je veliko novih igralcev. Sezona je dolga in pričakujem, da bo ekipa okoli novega leta pokazala največ kar zmore in da bomo naredili en korak naprej," je pred začetkom priprav dejal Golemac.

Sestava ekipe še v teku

Mangok Mathiang je nesrečno končal svojo pot pri Olimpiji. Tik pred začetkom lanske sezone je na zadnjem večernem treningu pred slovenskim superpokalom utrpel zlom golenice in mečnice desne noge. Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana Ljubljančani še vedno gradijo ekipo za to tekmovalno obdobje. Zaradi težav s poškodbo so prekinili pogodbo z Mangokom Mathiangom, zato zdaj iščejo okrepitev na položaju centra. "Res mi ga je žal, saj je bil to prvi igralec, ki sem si ga izbral v tej naši ekipi. Res mi je žal, da ga je doletela takšna smola in mu res želim le najboljše, da bo kmalu spet na parketu. Ves čas smo predvidevali, da se to lahko zgodi, tudi v glavi smo imeli neke možnosti in različice in je situacija nekoliko lažja kot lani, ko nam je to podrlo vse načrte," je trenuten položaj opisal Olimpijin strateg.

Olimpija bo v novi sezoni računala tudi na pomoč domačih mladih igralcev. "Pripraviti mlajšega igralca na prestop v članske vrste je proces. To ne gre čez noč. Srečni smo lahko, da imamo v Sloveniji Luko Dončića, ki je hitro naredil ta preskok, a tudi on je šel stopničko po stopničko. Vse je šlo postopoma. Tudi mi imamo nekaj talentov, ki bi lahko naredili tak preskok, a treba je biti previden in iti počasi. Ščuka bo zagotovo ostal del Olimpije in načrtujemo, da bo dobil minute. Za vse druge mlade igralce smo naredili načrt, da bo ta prehod šel postopoma in da bomo imeli čez štiri ali pet let v ekipi igralce, ki bodo nastali na domačih tleh," je prepričan Golemac, ki bo nekaj mlajših košarkarjev tako poslal na kalitev v vrste Ilirije.

Trenutni seznam igralcev Cedevite Olimpije: Jacob Pullen, Melvin Ejim, Marcus Keene, Dan Duščak, Edo Murić, Jaka Blažič, Alen Hodžić, Saša Ciani, Luka Ščuka, Žiga Dimec, Ivan Marinković, Marko Radovanović, Jackie Carmichael, Blaž Habot, Luka Rupnik.

Pod vtisom OI

Golemac si želi, da bi Olimpija v tej sezoni nastopala tudi pod vtisom dobrih predstav Slovenije na olimpijskih igrah. "Vsi slovenski reprezentanti so se na parket vrnili dobre volje, vsi so imeli lepo poletje, kar je za košarkarja izjemno pomembno. Če je za tabo slabo tekmovanje in poletje brez družine, se je mentalno veliko težje vrniti. Zagotovo jim je to poletje z olimpijskimi igrami dalo še dodatno motivacijo za delo in da naredijo še več, s tem pa se dobro pripravijo tudi na naslednje reprezentančno okno. Zmanjkala jim je res ena malenkost, da bi se spisala zgodovina. Vsi smo bili ponosni, igrali so res lepo košarko. Imajo zmagovalno mentaliteto, kar je zelo pomembno, in rad bi, da bi jo imeli tudi mi," je dejal Golemac, ki o točno določenih ciljih ni želel govoriti.

Slovenska reprezentanta Edo Murić in Žiga Dimec. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Cilje kot trener težko napovedujem. Seveda si želim, da bi zmagali vse, a tako kot se je pokazalo lani, ti lahko ena žoga ali ena slaba sodniška odločitev odločita sezono. Imamo kakovost, da naredimo korak naprej, da se uvrstimo na zaključni turnir v ligi ABA in da pridemo med osem najboljših v EuroCupu. Sam sem zelo ambiciozen in verjamem, da gremo lahko do konca," je prepričan 44-letni trener.

Težka skupina v EuroCupu

Olimpija bo v prvem delu sezone vse moči usmerila v EuroCup in ligo ABA. V rednem delu evropskega pokala bodo nasprotniki Olimpije Valencia Basket (Španija), Promitheas Patras (Grčija), Gran Canaria (Španija), Budućnost VOLI (Črna gora), Virtus Segafredo Bologna (Italija), JL Bourg en Bresse (Francija), ratiopharm Ulm (Nemčija), Frutti Extra Bursaspor (Turčija) in Umana Reyer Venice (Italija).

Olimpija je lani nesrečno ostala brez četrtfinala EuroCupa. Foto: Vid Ponikvar

"Skupina v EuroCupu je zelo zahtevna. Tudi ekipe, s katerimi smo igrali lani, so dvignile proračun. Vsi delajo boljše ekipe. Niti ena tekma ne bo lahka, ne v EuroCupu ne v ligi ABA ni slabega nasprotnika. Kemija bo zelo pomembna. Imamo kakovost, zdaj pa je na meni in štabu, da čim prej razdelimo vloge, da jim povemo, kaj pomeni Cedevita Olimpija, ter da se v ekipi ustvari pravo vzdušje," je prepričan Golemac, ki ob tem ni pozabil tudi na domačo sceno.

"Kot vedno moramo biti glavni tudi v Sloveniji. Ne zmagajo vedno favoriti, a moramo pokazati, da smo mi tisti, ki smo najboljši doma. Vedno ti finančne zmožnosti določajo sestavo ekipe, želeli bi si npr. proračun Partizana in bi bilo tako lažje izbirati in dobiti igralce. V našem cenovnem razredu smo dobili vse tiste košarkarje, ki smo si jih želeli," je še sklenil.

Preberite še: