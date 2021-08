Zmaji turnir na Slovaškem odprli z zmago

Hokejisti ljubljanske HK SŽ Olimpije so z zmago odprli turnir v Košicah na Slovaškem. S 3:1 so za začetek premagali prav tamkajšnjega prvoligaša HC Košice.

Ljubljančani, ki se pripravljajo na vrnitev v avstrijsko ligo IceHL (nekdanjo EBEL), so na pripravljalnem turnirju v Košicah na Slovaškem, danes so s 3:1 premagali domačega prvoligaša HC Košice, enega od najuspešnejših slovaških hokejskih klubov. Za Olimpijo so zadetke prispevali Sebastien Piche, Gregor Koblar in Žiga Pance, za gostitelje je zadel Vadim Pereskokov.

Naslednja tekma Ljubljančane čaka v soboto, ko se bodo pomerili z madžarskim klubom DVTK Miskolc.

