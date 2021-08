Železarji priznali premoč Pustertalu

Sinoči so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic v Brunicu odigrali še drugo pripravljalno tekmo in proti Pustertalu, članu lige IceHL (nekdanje EBEL) izgubili s 3:6. Na prvi pripravljalni tekmi pred sezono so v torek doma visoko ugnali MAC iz Budimpešte.

Pustertal ali Val Pusteria bo v prihodnji sezoni igral v ligi IceHL, na sinočnji tekmi z Jeseničani pa je dokazal, da je očitno res prerasel konkurenco iz Alpske lige. Železarje so odpravili s 6:3.

Že v prvi tretjini so domači povedli z goloma Shanea Hanna in Zacha Budisha, a so Jeseničani z zadetkom Timoteja Kočarja še obdržali priključek. V drugi tretjini je trener Nik Zupančič v jeseniški gol namesto Šveda Oscarja Fröberga poslal Urbana Avsenika, ki ga je že po 42 sekundah premagal Shane Hanna. Jeseniški Finec Ettu Elo je nato zadel za 2:3, potem pa so se domači razleteli po ledu in z zadetki Mika Carusa, Emila Kristensena in še tretjega Hanne prišli do neulovljive prednosti.

V zadnjih 20 minutah igre so se domači umirili, za končni izid 3:6 pa je poskrbela finska naveza železarjev, Jasperi Viikila s podajo in Elo s svojim drugim golom na tekmi.

"Mislim, da smo bili boljši, kot je pokazal rezultat. Vseeno smo naredili preveč napak in v drugi tretjini hitro prejeli tri gole. Po tem se je težko pobrati. Zmagali smo vsaj v zadnji tretjini, kar je dobra plat te tekme," je za spletno stran jeseniškega kluba po tekmi povedal 21-letni napadalec Erik Svetina.

