Zmaji poraženi v Szekesfehervarju

Ljubljančani so izgubili na Madžarskem. Foto: HK SŽ Olimpija

Hokejisti HK SŽ Olimpije so izgubili pripravljalno tekmo v Szekesfehervarju na Madžarskem, tamkajšnji klub Hydro Fehervar AV19 je Ljubljančane, ki bodo v prihodnji sezoni igrali v ligi ICEHL premagal s 5:1.

Po tem, ko se je četa Mitje Šivica pred dnevi veselila zmage nad budimpeštanskim MAC-om, je nocoj v Szekesfehervarju dobila opozorilo. Edini gol za ljubljansko zasedbo je dosegel Joona Erving, ko so gostitelji vodili že s 4:0.

Anže Kuralt je prvi zatresel mrežo Ljubljančanov v prvi tretjini, nato drugega gola ni bilo vse do zadnje tretjine, v kateri pa se je domačim odprlo. Janos Hari, Alex Petan in Csandi Erdely so poskrbeli za lepo vodstvo, častni gol za goste je nato dosegel finski branilec Erving, končni izid 5:1 pa je postavil Kristof Retfalvi.

