Za ogrevanje tako Jeseničani kot Ljubljančani premagali Madžare

Najboljša slovenska hokejska kluba, HDD Sij Acroni Jesenice in KH SŽ Olimpija, sta odigrala prvi pripravljalni tekmi pred sezono in oba sta se pomerila z istim tekmecem, ekipo MAC iz Budimpešte.

Jeseničani so madžarsko moštvo v torek zvečer v Podmežakli premagali kar z 8:3, Ljubljančani pa dan kasneje, prav tako v Podmežakli, s 5:1.

Slovenski prvaki železarji, ki bodo tudi v prihodnji sezoni nastopali v Alpski ligi, so tekmo odprli nekoliko slabše, njihov švedski vratar Oscar Fröberg je bil premagan v sedmi minuti, nato pa so prek finske naveze Jasperi Viikila – Eetu Elo izenačili ter prevzeli vajeti v svoje roke. V drugo tretjino so vstopili z dvema goloma Žige Urukala, a se Madžari še niso predali in z golom obdržali stik, Jaša Jenko je nato poskrbel za vodstvo s 4:2, potem je spet udarila finska naveza in svoj drugi in tretji gol na tekmi je zabeležil Elo, gostje so še tretjič zatresli mrežo Fröberga, nato pa je Jenko poskrbel za vodstvo s 7:3. V zadnji tretjini je zadel le še Erik Svetina.

"Prva tekma pripravljalnega dela je za nami. Vedno je sezono super začeti z zmago in veliko doseženimi goli. Zagotovo moramo popraviti še veliko stvari. Sploh zadetkov ob igralcu več med sezono ne bomo smeli prejemati. Sicer smo odigrali po trenerjevih načrtih, ki smo se jih držali, in tako prišli do zmage. Tudi noge so bile težke, saj je za nami nekaj zahtevnih treningov. Vse skupaj je osnova za dobro sezono. Prva tekma je za nami, zdaj pa že pogledujemo naprej," je za spletno stran jeseniškega kluba povedal napadalec Luka Ulamec.

@HKOlimpija Zmaga na prvi pripravljalni tekmi na Jesenicah proti MAC. Končni rezultat: 5:1.Zadeli so: Simšič Nik (dva zadetka), Pance Žiga, Zajc Miha, Čimžar Tadej.

Nadaljujemo v petek. Nasprotnik bo Hydro Fehérvár AV19. #hkszolimpija #VsiNaHokej #UnitedByPassion pic.twitter.com/OAOujjXqtY — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) August 11, 2021

Danes so se nad MAC-om znesli še Ljubljančani, ki se pripravljajo na ligo ICEHL (nekdanjo EBEL), dvakrat je zadel Nik Simšič, po enkrat pa še Žiga Pance, Miha Zajc in Tadej Čimžar. Olimpija bo v petek odigrala še prijateljsko tekmo z madžarsko Hydro Fehervar AV19. Jeseničani se bodo v soboto pomerili s Pustrertalom.

Preberite še: