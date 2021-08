Zupančič: Treba je bilo nadomestiti tiste, ki so odšli, mislim, da nam je to v dobri meri tudi uspelo

Jeseniški hokejisti so začeli s treningi na ledu pred novo sezono. Državne prvake je zapustilo veliko igralcev in tudi glavni trener, ki so se preselili v Ljubljano k SŽ Olimpiji, a na Jesenicah vseeno z optimizmom zrejo naprej. Mesto glavnega trenerja je znova prevzel Nik Zupančič, ki ob začetku priprav poudarja, da je glavni cilj alpska liga.

"Danes smo začeli s treningi na ledu. Vsak dan se bodo fantje na ledu počutili bolje. Naredili smo nekaj fizičnih testov in na podlagi tega bomo prilagajali treninge," pravi Zupančič, trener Jesenic že v sezonah 2014/15 in 2016/17. "Potem pa bomo počasi začeli graditi našo identiteto igre, ki bo usmerjena v alpsko ligo. To bo tekmovanje, v katerem bomo prebili največ časa, zato se bomo na to tudi orientirali."

Številni nosilci so zapustili klub, zato so pripeljali nove igralce. "Najprej je bilo treba nadomestiti fante, ki so odšli z Jesenic, in mislim, da nam je to v dobri meri tudi uspelo. Bomo pa po prvih tekmah videli, koliko smo zadeli s tujci. O njih smo sicer prejeli veliko informacij in mislim, da se bodo tu dobro znašli."

Na branilskih položajih bi se dalo še kaj izboljšati

Na Jesenice bodo danes zvečer in v torek prispeli finska hokejista Eetu Elo in Jesperi Viikila ter švedski vratar Oscar Froberg. Kar se tiče okrepitev, bi si glavni trener želel še kakšnega rutiniranega obrambnega igralca, a opozarja, da je klub finančno omejen. "Bomo videli, kako se bo odvil prvi teden, tudi s fanti, ki so na preizkušnji, bi se pa na branilskih pozicijah dalo še kaj izboljšati," pravi 52-letni strokovnjak.

S skupinskimi suhimi treningi so začeli pred nekaj dnevi. Ekipa še ni povsem popolna. Foto: HDD Sij Acroni Jesenice

Želi si modernega, agresivnega hokeja

Želi si, da bi bili njegovi varovanci prepoznavni po modernem, agresivnem hokeju. "Neumno bi bilo reči, da bomo igrali tak hokej, če tega ne bomo sposobni. Česa smo sposobni, bodo pokazale prve pripravljalne tekme. V ligi AHL bi lahko igrali tak hokej, ampak najprej moramo biti dobro fizično pripravljeni."

"Spet smo na točki, ko gradimo nekaj znova. Upam, da nam bo uspelo nadgraditi predhodne rezultate, ampak treba je iti korak po korak," ne želi ničesar prehitevati Zupančič. Foto: Vid Ponikvar

"Spet na točki, ko gradimo nekaj znova"

Jeseničani v finalu lige AHL še niso igrali, najdlje so se prebili do polfinala. "Zavedati se moramo, da je na Jesenicah posebna situacija. Dve, tri leta se gradi neka zgodba, potem pa veliko igralcev gre - to je povezano z denarjem. Spet smo na točki, ko gradimo nekaj znova. Upam, da nam bo uspelo nadgraditi predhodne rezultate, ampak treba je iti korak po korak," ne želi ničesar prehitevati Zupančič.

"Olimpija ne more biti sama s Kranjem in Slavijo, ker je to potem smrt za naš šport"

Eden bolj izkušenih v ekipi je Sašo Rajsar, ki je tako kot njegovi soigralci motiviran pred novo sezono. "Fizično smo pripravljeni. Prepričan sem, da nismo igralci doma čakali na trenerjeva navodila, da nam reče, da moramo narediti dva počepa."

Čeprav se je v ekipi zamenjalo precej igralcev, Rajsarja to ne skrbi. "V hokeju se vsako sezono zamenja nekaj igralcev, ampak vzdušje tu ni bilo nikoli vprašljivo." Prav tako ga ni skrbelo, da hokej na Jesenicah ne bi preživel. "Hokej se ne bo ugasnil. Kaj pa bi potem ostalo na Jesenicah in v slovenskem hokeju? Olimpija ne more biti sama s Kranjem in Slavijo, ker je to potem smrt za naš šport."

"Hokej se ne bo ugasnil. Kaj pa bi potem ostalo na Jesenicah in v slovenskem hokeju? Olimpija ne more biti sama s Kranjem in Slavijo, ker je to potem smrt za naš šport." Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija bo v prihodnji sezoni sicer tekmovala v močnejši ligi ICE, a se na Jesenicah s tem ne obremenjujejo. "Žal nismo več v istem tekmovanju. Želim jim vso srečo v ligi ICE, saj sem prepričan, da če bodo slovenski hokej tam dobro zastopali, bo to dobro za vse," meni Zupančič.

Prva pripravljalna tekma železarje čaka 10. avgusta na domačem ledu, med 1. in 4. septembrom jih skupaj z drugimi slovenskimi klubi čaka pokalno tekmovanje na Bledu, liga AHL pa se začenja 11. septembra.