Jeseniška vrata bo zaklepal Šved

Slovenski državni prvaki so razrešili vratarsko vprašanje. Vrzel, ki je nastala s slovesom Žana Usa, bo poskušal zapolniti švedski čuvaj mreže Oscar Fröberg.

24-letni Skandinavec je kariero začel pri švedskem klubu Örebro, izkušnje v članski konkurenci pa nabiral v drugi švedski ligi Allsvenskan ligi in najmočnejši norveški ligi, kjer je branil zadnji dve sezoni. V lanskem tekmovalnem obdobju je bil član Narvika, ki mu je pomagal na 27 tekmah in ubranil 89,7 odstotka vseh strelov.

"Oskar je vratar skandinavske šole, eksploziven, delaven, tekmovalen, kljub svoji mladosti pa tudi že dokaj izkušen. Verjamem, da bo prinesel v našo ekipo zanesljivost in energijo," pravi trener Nik Zupančič. Foto: Vid Ponikvar

"Oskar je vratar skandinavske šole, eksploziven, delaven, tekmovalen, kljub svoji mladosti pa tudi že dokaj izkušen. Verjamem, da bo prinesel v našo ekipo zanesljivost in energijo. Odlikuje ga volja po napredku. Po naravi je zelo sproščen in dostopen, kar je za ustvarjanje kemije med igralci in vzdušja v ekipi zelo pomembno. Prepričan sem, da nam s svojo kakovostjo in znanjem lahko pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev," je o tretji tuji okrepitvi – napadu sta se pridružila Finca Jesperi Viikilä in Eetu Elo – za uradno spletno stran kluba dejal glavni trener Nik Zupančič, ki je z varovanci pred dnevi začel priprave na novo sezono.

180 centimetrov visoki Fröberg se bo moštvu, ki je vse bližje svoji končni podobi, pridružil 4. avgusta.