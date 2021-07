Andreja se selita na Koroško

Pred tremi tedni so pri HDD Sij Acroni Jesenice sporočili, da se kapetan Andrej Tavželj po štirih sezonah poslavlja od rdečega dresa. Že takrat so se pojavile govorice, da bo 37-letnik kariero nadaljeval v Celovcu. To so danes potrdili tudi Korošci. Tavželj bo znanje in izkušnje predajal drugi ekipi Celovca, KAC Future Team, s katero bo še naprej igral v Alpski ligi.

V koroškem kolektivu bo deloval tudi Andrej Hebar, ki je po koncu zadnje sezone končal kariero. Ljubljančan, ki si je družino ustvaril na Jesenicah, bo pri Celovčanih zadolžen za opremo.

Del moštva sta tudi napadalec Rok Kapel in vratar Val Usnik, vratarsko trenersko znanje pa tako na ekipo, ki nastopa v ICEHL, kot mlajše upe prenaša nekdanji vratar Andrej Hočevar.