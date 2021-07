Miha Brus se v novi vlogi vrača med železarje

Brus tako v sezoni stopa nazaj v jeseniško garderobo, a tokrat kot del trenerskega štaba. Pravi, da mu vse skupaj predstavlja nov izziv, novo priložnost in izkušnjo.

Za spletno stran jeseniškega kluba je povedal, zakaj se je odločil vrniti v svet hokeja in kakšni so njegovi cilji v prihajajoči sezoni: "Pravzaprav se ne vračam v hokej, ampak ostajam v hokeju. Že pred koncem kariere sem kot igralec malo pomagal mlajšim kategorijam HD Jesenice mladi, prav tako lani. Letos me je poklical Nik in kasneje še Anže, če bi me zanimala vloga pomočnika trenerja pri članskem moštvu, in kmalu smo se dogovorili za sodelovanje. Moji cilji so, da se seveda čim več naučim ter da trenerju in igralcem poskušam čim bolj pomagati postati vsak dan boljši, tako posamezno kot tudi ekipno.”

Svoj komentar na Brusovo vrnitev med železarje je podal tudi direktor kluba Anže Pogačar: "Miha Brus je bil celotno kariero zvest rdečemu dresu. Je oseba, ki si jo želi imeti vsak trener v ekipi in vodstvo kluba v garderobi. Kot igralec je bil izredno delaven, nepopustljiv in predan ekipi. Ekipa je bila zanj vedno na prvem mestu. Odlikujejo ga osebnostne lastnosti, ki jih v HDD SIJ Acroni Jesenice izredno cenimo. Miha je že sodeloval z Zupančičem, odlično pozna ustroj kluba in igralce, klub pozna njega, zato je bila odločitev o njegovem imenovanju lahka in pravilna. Jesenicam je ostal zvest ob porazih in uspehih. Vse to so razlogi, da si zasluži priložnost in podporo, da trenersko kariero začne v našem klubu."