Hokejsko pokalno tekmovanje letos na Bledu

Pokalno tekmovanje za sezono 2021/22 bo potekalo med 1. in 4. septembrom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nova hokejska sezona se bo v Sloveniji začela s pokalnim tekmovanje. Letos bo gostitelj pokalnega turnirja Bled, so danes sporočili iz hokejske zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo med 1. in 4. septembrom.

Pokalno tekmovanje za sezono 2021/22 bo potekalo med 1. in 4. septembrom na Bledu v organizaciji HDD Bled. Za pokal so se prijavili Sij Acroni Jesenice, SŽ Olimpija, Slavija Junior, Triglav Kranj, True Celje, Maribor, HKMK Bled in Hidria Jesenice.

Žreb četrtfinalnih tekmovalnih parov bo 20. avgusta v ledeni dvorani na Bledu. Četrtfinalni obračuni bodo potekali 1. in 2. septembra, polfinalni tekmi 3. septembra, veliki finale pa bo v soboto, 4. septembra.

"Veseli me, da se tudi letos slovenska klubska hokejska sezona začenja s tekmovanjem za pokal Slovenije. Po številnih izzivih, ki jih je športu prinesla pandemija covida-19, si seveda vsi želimo, da bi naše hokejiste na tribunah v čim večjem številu spremljali navijači in da je pred nami uspešna sezona," je ob tem dejal Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS.

