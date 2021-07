Tragična smrt mladega NHL-ovca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ZDA prihaja žalostna vest o smrti 24-letnega hokejskega vratarja Matissa Kivlenieksa. Član Columbus Blues Jackets in latvijske reprezentance je umrl za posledicami poškodb glave, ki jih je utrpel ob padcu.

Vodstvo kluba Columbus Blue Jackets je na uradni spletni strani potrdilo, da je v tragični nesreči pri komaj 24 letih umrl njihov član Matiss Kivlenieks. V Rigi rojeni hokejist si je ob padcu poškodoval glavo, zdravstveno osebje mu je poskušalo pomagati, a je pozneje poškodbam podlegel. Po pisanju ESPN je Kivlenieks poletje preživljal v ZDA, kjer se je tudi zgodila tragična nesreča.

Zadnjih osem let je preživel v ZDA, najprej v nižjih ligah, zadnje štiri sezone je pretežno branil v ligi AHL, priložnost pa je dobil tudi v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL, v kateri je zbral osem tekem.

Pred mesecem dni je blestel na domačem svetovnem prvenstvu v Rigi. Foto: Guliverimage

Pred mesecem dni je na domačem svetovnem prvenstvu na štirih obračunih branil tudi za Latvijo in nase opozoril predvsem na srečanju proti poznejšim svetovnim prvakom Kanadčanom, ko je zaustavil vseh 38 strelov in soigralcem izdatno pomagal do sploh prve zmage nad Kanado.

"Šokirani in žalostni smo zaradi izgube Matissa Kivlenieksa. V teh težkih časih globoko sočustvujemo z njegovo mamo Astrido, celotno družino in prijatelji. Kivi je bil izjemen mladenič, vselej z nasmehom na obrazu, vpliv, ki ga je v štirih letih naredil na našo organizacijo, ne bo nikoli pozabljen," je ob prezgodnji smrti dejal vodja hokejskih operacij Blue Jackets John Davidson.

"Življenje je tako dragoceno in tako krhko. Danes objemite svoje najdražje. Počivaj v miru, Matiss, zelo te bomo pogrešali," pa je na družbenem omrežju zapisal generalni direktor Jarmo Kekäläinen.