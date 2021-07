Prevetreni Jeseničani začeli priprave na nove izzive

Za HDD Sij Acroni Jesenice je prvi skupni trening v pripravah na prihajajoče tekmovalno obdobje. Železarji vanj vstopajo s precej spremenjeno ekipo. Po uspešni zadnji sezoni je društvo zapustilo kar nekaj nosilcev igre in domala celoten trenerski štab.

Z Jesenic so se v Ljubljano preselili prvi vratar Žan Us, pa napadalci Žan Jezovšek, Jaka Sodja, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, trener Mitja Šivic, trener vratarjev Anže Ulčar, pa tudi zdravnik in pomočnik Tom Cvetkovič. Od rdečega dresa se je poslovil kapetan Andrej Tavželj, kariero pa je končal Andrej Hebar. Oba se selita k Celovcu.

Na Jesenicah so pripeljali nekaj novih, pa tudi starih obrazov. Iz ljubljanske Olimpije sta na Jesenice prišla Nejc Brus in Luka Ulamec, v jeseniški dres se vrača Eric Pance, ekipo sta okrepila finska napadalca Jesperi Viikila in Eetu Elo, svoje mesto v ekipi pa si bosta v preizkusnem obdobju poskušala izboriti še mlada hokejista Ahmet Jakupović in Jaša Jenko.

Nik Zupančič se je vrnil na Jesenice, kot pomočnik mu bo pomagal dolgoletni železar Miha Brus. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

Zupančič in Brus

Glavne trenerske vajeti je znova prevzel Nik Zupančič, njegov pomočnik bo nekdanji dolgoletni železar Miha Brus. "Vzdušje je res dobro. Ekipa se še sestavlja, ni še popolna, smo pa blizu tega, da bo celotna ekipa kmalu skupaj na ledu. Pozitivno gledamo naprej. Dali bomo vse od sebe, ne bomo se predali in upam, da jih takoj presenetimo," je ob začetku priprav v klubski mikrofon dejal Brus.

Jeseničani bodo v novi sezoni še naprej nastopali v Alpski ligi, v kateri so v zadnjih petih letih štirikrat obstali v polfinalu (leta 2020 končnice zaradi epidemije covid-19 ni bilo). V državnem prvenstvu bodo branili naslov prvakov, v pokalnem tekmovanju pa bodo poskušali ubraniti lansko lovoriko. Pokalno tekmovanje bo med 1. in 4. septembrom na Bledu.

Naslov državnih prvakov jim je prinesel vstopnico za celinski pokal. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Oktobra v celinskem pokalu

Z naslovom državnih prvakov so si zagotovili tudi nastop v celinskem pokalu. Pridružili se mu bodo v drugem krogu. Med 22. in 24. oktobrom se bodo v skupini D v Franciji pomerili z domačinom Amiensom, starim znancem Asiagom in enim od zmagovalcev prvega dela celinskega pokala. Napredoval bo zmagovalec.