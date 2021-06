Tudi v prihodnji sezoni bo železar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so v ponedeljek potrdili, da bo tudi v prihodnji sezoni njihov član vratar Urban Avsenik. V rdečem dresu ostajata tudi napadalec Timotej Kočar in branilec Nejc Stojan.

Na Gorenjskem sestavljajo ekipo za prihodnjo sezono, ko bodo znova igrali v Alpski hokejski ligi. Del moštva trenerja Nika Zupančiča bo tudi čuvaj mreže Urban Avsenik. 23-letnik je član HDD Sij Acroni Jesenice od sezone 2018/19.

V zadnjem tekmovalnem obdobju, ko je bil številka ena med vratnicama Žan Us (preselil se je v Ljubljano), je Avsenik priložnost za branjenje v Alpski ligi dobil le na treh tekmah in bil pri svojem delu 96,1-odstotno uspešen. Branil je še na devetih tekmah državnega prvenstva, v katerem so Jeseničani slavili naslov prvakov.

Že pred Avsenikom so železarji naznanili tudi podaljšanje sodelovanja z napadalcem Timotejem Kočarjem in branilcem Nejcem Stojanom.