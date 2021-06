Jeseničani naznanili podaljšanje sodelovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so uradno naznanili prvo podaljšanje sodelovanja. Med železarji, ki jih bo s trenerske klopi vodil Nik Zupančič, ostaja napadalec Gašper Glavič.

Aktualni državni prvaki in pokalni zmagovalci HDD Sij Acroni Jesenice so se kljub uspešni sezoni znašli v neugodnem položaju. Ne zgolj zaradi jeseniške hokejske razdvojenosti, temveč tudi zaradi številnih odhodov ključnih akterjev v Ljubljano.

K Olimpiji so se z glavnim trenerjem Mitjo Šivicem preselili prvi vratar Žan Us, celotni udarni napad Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Sodja, pa tudi napadalec Jaka Šturm.

Na Jesenicah so najprej poiskali trenersko zamenjavo in na Gorenjsko znova pripeljali Nika Zupančiča, ki je začel s sestavo ekipe. Kot je povedal v sobotnem intervjuju, je kar nekaj igralcev, ki so zadnjo sezono igrali v rdečem dresu, pripravljenih vztrajati na Jesenicah.

V klubu so v petek uradno potrdili, da je eden od teh napadalec Gašper Glavič. 24-letnik bo tako tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju član Jesenic.