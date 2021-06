Pri HDD Sij Acroni Jesenice so po selitvi trenerja Mitje Šivica k HK SŽ Olimpija imenovali novega trenerja. Na Gorenjsko se vrača Nik Zupančič, ki je železarje v preteklosti že vodil in z njimi osvojil dva naslova državnih prvakov.

Nekdanji selektor slovenske reprezentance Nik Zupančič bo po treh letih delovanja v tujini - eno leto pri Feldkirchu, zadnji dve sezoni na Poljskem - znova deloval v domovini. Spet bo poprijel za trenersko taktirko Jesenic. Železarje je že vodil, najprej v delu sezoni 2014/15, ko je bila gorenjska ekipa še del lige INL, nato še v sezoni 2016/17. Obakrat je Jeseničane popeljal do naslova državnega prvaka.

"Občutki so pozitivni, saj sem pred leti v klubu HDD SIJ Acroni Jesenice že deloval. Vem kako klub deluje in kakšno tradicijo ima hokej na Jesenicah. Kljub temu da sem zadnjih nekaj let deloval v tujini, sem vedno spremljal dogajanja na domači hokejski sceni. Ekipa Jesenic je bila vedno konkurenčna in v boju za najvišja mesta v Alpski ligi in seveda tudi v domačem prvenstvu. Z osvojitvijo naslovov državnih in pokalnih prvakov je klub dokazal, da se v klubu igralci dobro razvijajo in napredujejo in delovati v takem okolju je meni kot trenerju izziv in hkrati odgovornost," je za uradno spletno stran društva dejal Zupančič.

Železarje je dvakrat popeljal do naslova državnih prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj ga čaka kar nekaj dela pri sestavi ekipi, saj se je kar nekaj nosilcev igre preselilo v Ljubljano. Odšli so vratar Žan Us, napadalci Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Sodja in Jaka Šturm. Eden od redkih izkušenih oklepnikov Andrej Hebar pa je končal kariero.

"Glede na to, da se bo, z odhodom kar nekaj ključnih igralcev struktura ekipe spremenila, bo prioriteta sestaviti ekipo, ki bo homogena, delovna, željna napredovanja in konkurenčna v vseh tekmovanjih v sezoni 2021/2022. V začetku bo predvsem veliko pogovorov s potencialnimi kandidati, da se ustvari realna slika, kako naj bi bila ekipa videti in kakšne vloge bi pri tem imeli posamezniki," je še dodal novi trener Jesenic, ki je pripravljen na delo z mladimi.

Užitek je delo z mladimi, a uspešna ekipa potrebuje tudi izkušnje

"Zagotovo bi si v ekipi želel mlade igralce, ki so na začetku neke svoje poti, saj takim igralcem lahko res veliko dam kot trener in je z njimi res užitek delati predvsem takrat, ko vidiš, kako napredujejo in se razvijajo. Menim pa, da uspešna ekipa potrebuje tudi izkušene igralce, ki so karakterno pozitivno naravnani in sprejemajo svoje vloge znotraj ekipe ter s tem veliko doprinesejo k razvoju mlajših igralcev in seveda k uspehu celotne ekipe kar pa na koncu tudi šteje."

Verjamejo, da je v tem trenutku prava izbira

"Veseli, me, da Nik Zupančič ponovno prevzema mesto glavnega trenerja ekipe HDD SIJ Acroni Jesenice. V preteklosti smo v dveh različnih obdobjih že odlično in uspešno sodelovali ter skupaj osvojili dva naslova državnih prvakov. Verjamem, da je Nik v tem trenutku odlična, prava in kvalitetna trenerska rešitev za naš klub, saj so si naši pogledi na šport in hokejsko igro zelo podobni," pa je v klubski mikrofon dejal direktor Jesenic Anže Pogačar.