Jeseničani oktobra v Francijo

Po sezoni brez tekmovanja v Celinskem pokalu – odnesel ga je koronavirus – se vrača. V njem bodo tekmovali tudi slovenski državni in pokalni prvaki, člani HDD Sij Acroni Jesenice. Gorenjsko moštvo se bo tekmovanju priključilo v drugem delu, ko bodo napredovanje oktobra lovili v Amiensu Franciji.

Celinski hokejski pokal se po letu prisilnega počitka znova vrača na urnik. V lanskem tekmovalnem obdobju bi moral enega od turnirjev gostiti HK SŽ Olimpija, a je na koncu covid-19 v celoti odnesel celotno "celinsko" sezono.

Nova se bo začela 24. septembra, potekala bo v štirih fazah, zaključni turnir bo med sedmim in devetim januarjem prihodnje leto.

Med 20 tudi železarji

Sodelovalo bo 20 klubov iz 20 držav. Med njimi je tudi slovenski prvak HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji se bodo tekmovanju, ki bo med 24. in 26. septembrom najprej obiskalo Romunijo (Brasov) in Litvo (Vilna), pridružili v drugem delu.

Med 22. in 24. oktobrom se bodo v francoskem Amiensu v skupini D ob gostitelju Amiens Gothiques, tekmecu iz Alpske lige Asiagu in enem od zmagovalcev septembrskega prvega dela potegovali za končno zmago in napredovanje v tretji del.

Zaključni turnir bo potekal med sedmim in devetim januarjem prihodnje leto. Foto: Sportida

Prvak bo znan devetega januarja

Gostitelja tega bosta med 19. in 21. novembrom Krakow in Aalborg. Najboljši moštvi vsake skupine bosta napredovali na zaključni turnir. Ta bo med sedmim in devetim januarjem. Gostil ga bo eden od štirih predstavnikov zadnje četverice.

Zadnji zmagovalec bo letos igral v ligi prvakov

Klubi se ne bodo borili le za lovoriko, pač pa tudi za povabilo za igranje v hokejski ligi prvakov v naslednji sezoni. V zadnji izvedbi celinskega pokala so zmagali hokejisti danskega SonderjyskE Vojens, ki bo letos zaigral v elitni ligi prvakov. Ta se bo začela 26. avgusta.