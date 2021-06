Iz Olimpije na Jesenice

Potem ko so se z Jesenic v Olimpijo preselili trener Mitja Šivic in igralci Žan Us, Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Sodja in Jaka Šturm, se iz zelenega dresa v rdečega po Nejcu Brusu seli še Luka Ulamec, ki je zadnjih šest sezon igral za zmaje.

Otrok blejske hokejske šole se je lansko pomlad s HK SŽ Olimpija dogovoril za dvoletno pogodbo, a se je sodelovanje, kot še v primeru nekaterih drugih hokejistov, po zadnji sezoni končalo. Ulamec se zdaj, podobno kot Nejc Brus, iz Olimpije seli k HDD Sij Acroni Jesenice.

"Za prihod na Jesenice sem se odločil zaradi velike želje po dokazovanju, daljšega igralnega časa in večje vloge v ekipi. Prepričalo me je predvsem dobro preteklo delo z mladimi, ki so zelo napredovali. Tudi sam si želim razvoja svoje igre in Jesenice so pravo okolje in priložnost za to. Čeprav sem v preteklosti igral za Olimpijo, prihajam z Bleda in sem kot otrok z očetom velikokrat obiskal tekme na Jesenicah. Od nekdaj sem imel željo igrati pred polnimi tribunami jeseniških navijačev. Upam, da se situacija s korono popravi do te mere, da bom to res doživel, vem pa, da me čaka veliko dela in dokazovanja, da me bodo navijači vzeli za svojega," je ob naznanitvi sodelovanja z železarji za uradno spletno stran povedal 23-letni napadalec.

Ulamec, ki je v prestolnici pred leti spoznal tudi ligo IceHL, v kateri bo imela Ljubljana v prihodnji sezoni znova svojega predstavnika, je v zadnjem tekmovalnem obdobju na 30 tekmah rednega dela Alpske lige vknjižil 15 točk (šest zadetkov, devet asistenc), v končnici pa k naslovu prvaka na 11 dodal zadetek in podajo. Med drugim je v podaljšku odločil drugo finalno tekmo proti Asiagu, po kateri so zeleno-beli povedli z 2:0 v zmagah. V državnem prvenstvu je na 19 obračunih dodal prav toliko točk.

V jeseniškem dresu še naprej ostaja napadalec Erik Svetina.

Podrekar in Trelc v Kranj

Kadrujejo pa tudi pri HK Triglav Kranj. Članski ekipi se bo v sezoni 2021/22 pridružil Gaber Podrekar, 19-letni branilec je nazadnje igral za ekipo Bleda. Med kranjskima vratnicama bo stal 25-letni Tomaž Trelc, ki je zadnje tri sezone preživel v Celju.