Nejc Brus se vrača na Jesenice

Na Jesenicah počasi sestavljajo ekipo za hokejsko sezono 2021/22. Danes so v HDD Sij Acroni Jesenice, ki jih bo vodil izkušeni trener Nik Župančič, potrdili vrnitev 21-letnega branilca Nejca Brusa. Ta je zadnje tri sezone igral v Ljubljani, kjer se je prelevil v napadalca.

Železarjem pa se bo v novi sezoni vnovično priključil tudi Nejc Brus. Branilec, ki bo 24. junija dopolnil 22 let, je že igral za železarje, in sicer v sezoni 2017/2018. S takratno ekipo pa je Brus proslavil tudi naslov državnega prvaka. Sezono kasneje je prestopil k večnemu rivalu, ljubljanski Olimpiji, pri kateri je svoje izkušnje nabiral tri sezone.

"Za vrnitev domov sem se odločil zaradi želje po dokazovanju, všeč pa mi je bilo tudi zaupanje, ki ga ima klub v mlade igralce. Prepričan sem, da tukaj lahko naredim le še korak naprej. Moj osebni cilj je, da bom iz dneva v dan boljši in da z ekipo dosežemo cilje, ki si jih bomo za prihajajočo sezono zadali. Vesel sem in komaj že čakam, da se pridružim ekipi in začnemo priprave za prihajajočo sezono," je za spletno stran jeseniškega kluba povedal povratnik med železarji.

