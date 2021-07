Ljubljančani začeli s treningi na ledu

Na uvodni dan treningov se je ozrl novi trener Mitja Šivic: "Prvi dan je za nami. Pričeli smo s treningi. Najprej so bila na vrsti testiranja, ki so pokazala absolutno izboljšanje fizične pripravljenosti. Nato smo šli na led, kjer sem tudi zelo zadovoljen. Že prvi dan smo pokazali, kaj želimo doseči. Fantje so dobili nekoliko občutka. Ta začetek, borba, drsanje, vse to je bilo tukaj in s tem sem zelo zadovoljen. Ekipa je spet skupaj, ni poškodb, ponovno treniramo in se veselimo izzivov, ki so pred nami."

"Prvi trening je za nami. Prvi vtisi po treningu so dobri, bil je kar naporen, saj gre za prvi stik z ledom po dveh mesecih. Od danes naprej bo šlo vse samo na bolje, pomembno je, da treniramo in da sledimo zastavljenim ciljem," pa pravi kapetan Žiga Pance.

Moštvo pred začetkom sezone čaka nekaj pripravljalnih srečanj, nato pa nastopanje v ligi ICEHL in državnih tekmovanjih, najprej pokalu Slovenije.