Eric Pance se vrača med železarje: Na Jesenicah sem se vedno počutil odlično

"Eric je igralec, ki je dosegel prvi zadetek v zgodovini lige AHL in bil kot član naše ekipe izbral za najkoristnejšega igralca lige AHL. Gre za izkušenega in kvalitetnega napadalca, ki je v preteklosti pustil v naši ekipi velik pečat v prihodnji sezoni pa bo prevzel eno vodilnih vlog v naši ekipi. Ker je klub z njim že odlično sodeloval smo veseli, da se še tretjič v karieri vrača v rdeči dres," so ob podpisu pogodbe s Pancetom zapisali na spletni strani jeseniškega kluba.

Prevzel bo eno vodilnih vlog v moštvu

"Na Jesenicah sem se vedno počutil odlično. Zelo sem vesel in hvaležen, da smo se z vodstvom Jesenic uspeli dogovoriti za sodelovanje v prihajajoči sezoni in se že veselim, da ponovno stopim na led s fanti, s katerimi smo se vedno super razumeli," pa je ob povratku na Gorenjsko povedal Pance.

Na Jesenicah pričakujejo, da bo levo krilni napadalec, ki je v karieri igral za domačo Olimpijo, pa kot mladinec tudi za švedski Malmö Red Hawks, kot član pa še za finski Hokki, madžarski UTE, italijanska Val Pusterio in Milano Rossoblu ter nazadnje romunski Gyyeryoi, prevzel eno vodilnih vlog v moštvu.

"Štejem si v čast, da me klub vidi v tej vlogi, kar mi daje samo še večjo motivacijo in odgovornost. Predvsem si želim, da bi kot ekipa nizali dobre rezultate, sam pa se bom po najboljših močeh trudil, da ekipi na tej poti pomagam in prispevam svoj delež in s tem upravičil zaupanje vodstva kluba in seveda navijačev, ki nas bodo upam lahko letos znova bodrili s tribun in nam bodo kot vedno pripravili odlično vzdušje na tekmah," je še povedal Pance.

"Ima lastnosti, zaradi katerih je vedno dobro sprejet med soigralci in navijači"

Svoj komentar na prihod Erica, pa je podal tudi glavni trener, Nik Zupančič: "Erik Pance je igralec, ki je Jeseniškim navijačem dobro znan, saj je že uspešno nastopal za naš klub. Odlikuje ga kvaliteten strel, kar posledično pomeni nevarnost za nasprotnikova vrata, drsalno je dober in prinese v igro hitrost, ki je v današnjem hokeju izredno pomembna. Ima lastnosti, zaradi katerih je vedno dobro sprejet med soigralci in navijači, zato bo v prihodnji sezoni eden od vodilnih igralcev v ekipi."

