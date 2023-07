Jeseničani so po glavnem trenerju Gabru Glaviču in napadalcu Gašperju Glaviču zadržali še izkušeni trio Žan Jezovšek, Eric Pance in Miha Logar.

Jeseničani so po glavnem trenerju Gabru Glaviču in napadalcu Gašperju Glaviču zadržali še izkušeni trio Žan Jezovšek, Eric Pance in Miha Logar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Potem ko so se po zadnji sezoni, v kateri je HDD Sij Acroni Jesenice osvojil naslov alpskega prvaka, znova pojavila ugibanja o prihodnosti gorenjskega kolektiva, je pred tedni vendarle prišla uradna informacija, da bodo še naprej igrali v Alpski ligi. Ekipo bo s trenerske klopi še naprej vodil Gaber Glavič, del moštva, ki naj bi temeljilo na mladih slovenskih igralcih, pa ostajajo tudi trije nosilci igre Eric Pance, Žan Jezovšek in Miha Logar.

Na hokejskih Jesenicah bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v Alpski ligi, v kateri so v lanski sezoni po finalnem boju s Cortino osvojili prvi naslov alpskega prvaka. Po koncu uspešnega lanskega tekmovalnega obdobja so znova glasno govorili o željah pridružitvi IceHL, a jim finančna realnost ne omogoča selitve na višjo raven. Pojavila so se ugibanja, ali bodo sploh vztrajali s članskim moštvom med alpsko druščino ali pa bo v njej zaigrala reprezentanca do 20 let.

Pred tedni je vendarle prišla uradna informacija, da bodo vztrajali v Alpski ligi, v kateri lani v rednem delu skorajda niso poznali poraza, se znova uvrstili v finale, v tem pa po šestih tekmah strli Cortino in dvignili premierno alpsko lovoriko.

Rdeča nit: delo z mladimi igralci iz slovenskega in predvsem jeseniškega hokejskega prostora

To so osvojili pod trenersko taktirko Gabra Glaviča, ki bo tudi v novi sezoni trenerski šef železarjev, so pred dnevi sporočili iz kluba, ki se je lotil sestavljanja ekipe.

"Prišli smo do zaključka, da je bilo v vsej zgodovini jeseniškega hokeja ogromno vzponov, padcev, lepih trenutkov in sladkih zmag, kar smo občutili tudi ob koncu zadnje sezone, ko smo osvojili ligi IHL in AHL. Verjamemo, da pozitivna iskrica za prihodnost še vedno tli, zato smo na podlagi analiz zastavili temelje za delo v prihodnosti. Glede na vse, kar se je na hokejskih Jesenicah zgodilo v zadnjih desetih letih, in glede na trenutno stanje smo si zastavili nove cilje. Rdeča nit v prihodnih letih bo delo z mladimi igralci iz slovenskega in predvsem jeseniškega hokejskega prostora," so na uradni spletni strani zapisali, da bodo v prihodnje stavili na domače igralce.

Jezovšek je bil v lanski sezoni prvi strelec železarjev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po Glavičih ostajajo tudi Jezovšek, Pance in Logar

Od ekipe se je poslovil zajeten del lanskega igralskega kadra, med drugimi tudi vratar Antii Karjalainen, s katerim so se sicer že dogovorili za sodelovanje v prihodnji sezoni, pa Niki Blomberg, Joonas Larinmaa, Jaša Jenko, Ožbej Rep, Nik Širovnik, Luka Ščap ...

So pa ob trenerju Glaviču in kapetanu Gašperju Glaviču zadržali še tri nosilce igre, in sicer bodo še naprej v rdečem dresu igrali prvi strelec lanske sezone Žan Jezovšek, ključni člen napada Eric Pance in branilec Miha Logar.

Eric Pance ostaja železar. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Alpski začetek proti Celju, prvi večni derbi konec avgusta na Bledu

Jeseničani bodo branjenje alpske lovorike začeli v soboto, 16. septembra, v domači dvorani, v kateri se bo "oglasil" novinec v tekmovanju, drugi slovenski predstavnik HK RST Pellet Celje.

Kakšne bodo pripravljalne tekmovalne aktivnosti Jeseničanov, še ni povsem znano, bodo pa sodelovali na Mednarodni poletni hokej ligi Bled, ki bo 25. in 26. avgusta. Tam bo tudi prvi derbi sezone, s HK SŽ Olimpija se bodo pomerili prvi dan.