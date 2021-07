Še en Finec na Jesenicah

Gre za krilnega napadalca, ki je večino svoje kariere odigral na Finskem. Prav tako kot Viikilä je bil tudi Eetu v zadnji sezoni član poljskega kluba Sanok, kjer je na 30 tekmah dosegel 16 golov in 15 podaj – skupaj 31 točk. "Glavna odlika Eetuja je smisel za doseganje zadetkov, kar smo opazili tudi v našem klubu. Da gre za kakovostnega napadalca, priča dejstvo, da je bil član reprezentance finske vse do 20. leta," so zapisali na spletni strani jeseniškega kluba.

"Jesenice so pokazale veliko zanimanja, da bi se pridružil ekipi. Njihova pričakovanja in cilji so v prihajajoči sezoni zelo visoki, kar mi je zelo všeč. Želim si prevzeti veliko vlogo v ekipi in napadalski vrsti Železarjev. Vem, da je bila jeseniška ekipa v ligi zelo uspešna, in upam, da bo tako tudi v prihajajoči sezoni in da bom del teh uspehov. Prav to pa je eden od glavnih razlogov, da sem se odločil priti na Jesenice," je sporočil Elo.

"Eetu Elo je drsalno dober igralec, ki ima kakovostni strel, kar bo zelo pomembno v fazi napada ter v igri z igralcem več. Ima tudi smisel za kombinatoriko, značajsko pa je zrel in komunikativen tako, da ne bo imel težav z vklopom v novo okolje. Viikilä in Elo sta v mlajših kategorijah že igrala skupaj tako, da lahko rečem, da na ledu odlično sodelujeta. Kot trener sem zelo zadovoljen, da sta se odločila, da bosta v prihodnji sezoni nastopala za HDD SIJ Acroni Jesenice. Prepričan sem, da bosta dodana vrednost za našo ekipo," pa o novih okrepitvah pravi glavni trener rdečih Nik Zupančič.

