Jesenice močnejše za finskega hokejista

Slovenski hokejski klub HDD Sij Acroni Jesenice se je pred prihajajočo sezono okrepil s finskim hokejistom Jesperijem Viikiläjem, so sporočili na uradni spletni strani kluba. Gre za 26-letnega napadalca, ki je večino kariere preživel v domovini, v lanski sezoni pa je prvič igral na tujem, so še dodali iz jeseniškega kluba.

V minuli sezoni je bil Viikilä član poljske ekipe Sanok, kjer je odigral 40 tekem in dosegel 27 točk.

Ekipa, ki bo v prihajajoči sezoni delovala pod taktirko Nika Zupančiča, tako počasi pridobiva na svoji podobi. Trener pa je razkril, da so odlike finskega napadalca predvsem odgovorna igra, odličen pregled nad igro in ustvarjalnost na ledeni ploskvi, zaradi česar ustvarja priložnosti za soigralce.

"Igralca sem imel priložnost videti v lanski sezoni na Poljskem. Po priporočilih trenerjev, ki so z njim sodelovali v različnih obdobjih v njegovi karieri, ocenjujem, da bo dodal našemu moštvu tisto, kar potrebujemo. Viikilä igra na položaju centra in je kreativen igralec, ki naredi igralce ob sebi boljše," je dejal Zupančič.

"Želel sem si zaigrati v alpski hokejski ligi in Jesenice so mi ponudile to priložnost. V prihajajoči sezoni od sebe in svojih soigralcev pričakujem veliko. Predvsem si želim odigrati veliko vlogo v ekipi in ji s tem pomagati tudi do lovorik v tekmovanjih, ki se jih bomo udeležili," pa je dodal 26-letni Finec.

