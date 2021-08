Dončić z druščino podžgal tudi Anžeta Kopitarja: Tu so pili isto vodo in jedli isto meso

Slovenske hokejske reprezentante konec avgusta čakajo kvalifikacije za olimpijske igre v Pekingu, v Oslu se bodo pomerili z Norveško, Dansko in Južno Korejo, dober teden dni pred začetkom turnirja pa se na Bledu pripravlja le peterica hokejistov - Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Klemen Pretnar in Žiga Pavlin. Selektor Matjaž Kopitar bo imel popolno reprezentanco na voljo šele tik pred zdajci, v nedeljo, ko se bo ekipa že odpravila na Norveško.

"Reprezentanca ima obrise, a igralcev ni tukaj. Ti, ki so, so brez klubov ali pa se sezona zanje še ni začela. Ostali so s klubi in se pripravljajo na prihajajočo sezono," je danes na novinarski konferenci na Bledu dejal selektor Matjaž Kopitar. Tudi termin kvalifikacijskega turnirja je nenavaden, avgusta so namreč hokejisti še zelo daleč od prave tekmovalne forme. "A nimamo kaj, tako je in enako je za vse," je dodal.

"Mi smo Balkanci, mi improviziramo ves čas in povsod"

"Pričakujem in vem, da bo to srčna ekipa, ki bo dala vse od sebe za končni cilj. Le če daš od sebe vse, se lahko potem mirno pogledaš v ogledalo." Foto: Morgan Kristan/Sportida V Oslu jih čakajo Norvežani, Danci in Korejci, obe skandinavski reprezentanci bosta odigrali nekaj pripravljalnih tekem, Slovenci pač ne, a tudi to ne bi smela biti težava, še pravi Kopitar: "Fino bi bilo odigrati kakšno pripravljalno tekmo, ampak situacija je, kakršna je. Nimamo kaj. Mi smo Balkanci, mi improviziramo ves čas in povsod. V pisarni, logistično, nimamo toliko denarja, da bi lahko šli s čarterjem. Radi bi odigrali, ampak to ni mogoče. Informacije o nasprotnikih imamo, moramo pa jih še analizirati, preveriti, od kod pretijo nevarnosti, in se nanje pripraviti."

Kakšnih hudih pomanjkljivosti v slovenski reprezentanci ne vidi, vsak igralec sam dobro ve, kaj mora izboljšati in na kaj paziti, pravi, tudi v najbolj idealnih razmerah pa igra ne more biti popolna, meni. "Tudi če daš maksimum od sebe, napake seveda bodo. Težava je, če se ponavljajo. Pričakujem in vem, da bo to srčna ekipa, ki bo dala vse od sebe za končni cilj. Le če daš od sebe vse, se lahko potem mirno pogledaš v ogledalo," poudarja selektor.

"Lahko se vrnemo s tremi zmagami ali tremi porazi"

"Lahko se vrnemo s tremi zmagami ali tremi porazi. To je odvisno tudi od tiste kemije znotraj ekipe, ki pa jo Slovenci vedno imamo." Foto: Grega Valančič/Sportida Kopitar pa bo tokrat že v olimpijskih kvalifikacijah lahko računal tudi na svojega sina, zvezdnika lige NHL Anžeta Kopitarja, ki je bil vlečni voz reprezentance že na igrah v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018. "Lepo je spet biti s fanti, že nekaj časa je, odkar smo bili nazadnje skupaj v Kazahstanu. Lepo je biti tukaj, škoda, da ni zbrana vsa reprezentanca, ampak takšno je pač stanje in tisti, ki smo tu, se pripravljamo kar se da dobro. Smo na dobri poti, da bomo pripravljeni za prvo tekmo. Upam, da bo šlo, kot smo si zadali, kako se bo odvilo, pa bomo videli," pravi kapetan.

Pa se je ob koncu poletja, ko zunaj še pritiska vročina, sploh lahko osredotočil na hokej? "Zagotovo je malo drugače, kot se je pripravljati na svetovno prvenstvo, ko imamo vsi za sabo že vso sezono. Ta turnir bo zelo hitro, tako da bo odločala dnevna forma. Tisti, ki bo optimalno pripravljen in imel ob tem še malo sreče, bo imel najboljše možnosti za zmago. Lahko se vrnemo s tremi zmagami ali tremi porazi. To je odvisno tudi od tiste kemije znotraj ekipe, ki pa jo Slovenci vedno imamo. Verjamem, da se da," odgovarja vodja moštva Los Angeles Kings.

Edini v Evropi, ki sploh ne potrebujejo pripravljalnih tekem?

"Najbolj veseli bomo, ko bomo v ponedeljek v Oslu. Upam, da bodo vsi prestali vse teste, tudi tu nas čaka kar nekaj procedure, upam, da bo vse v redu." Foto: Vid Ponikvar "Zelo dobro je, da smo se zbrali, da vsaj malo treniramo skupaj. Na kvalifikacijah pa upam, da bomo iztržili največ, kar lahko," je tudi nadvse okrnjenih priprav vesel Jan Drozg, eden najbolj izkušenih risov, branilec Žiga Pavlin, pa pravi, da sploh ne pogrešajo klasičnih skupnih priprav: "Vsakič, ko smo bili v majhnem številu, smo bili morda celo boljši. Posvečamo se individualnim stvarem, ne skrbi me za pripravljenost. Glede tega ne vidim nobenega minusa. Mogoče smo edini v Evropi, ki ne potrebujemo pripravljalnih tekem, ker se tako dobro poznamo."

Generalni direktor Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec ne bo miren, dokler reprezentanca ne prispe v Oslo in opravi vse protokole. "Logistično je to kar velik zalogaj, najbolj veseli bomo, ko bomo v ponedeljek v Oslu. Upam, da bodo vsi prestali vse teste, tudi tu nas čaka kar nekaj procedure, upam, da bo vse v redu," pravi o koronskih skrbeh.

Luka Dončić in košarkarji navdih za hokejiste

Je pa tudi hokejiste nekoliko podžgala poletna olimpijska evforija, priznava Anže Kopitar: "Za vsakega slovenskega športnika je navdih, ko vidi, kako zelo uspešno so se naši športniki borili na poletnih olimpijskih igrah. Košarkarska reprezentanca se je pripravljala tukaj (na Bledu in v Radovljici, op. p.), tako da smo zdaj mi pili isto vodo in jedli isto meso, zato upam, da se na olimpijske igre uvrstimo še mi. Tudi vsi preostali športniki so nam prinesli velik motiv, te njihove medalje so lep zagon tudi za našo reprezentanco."

Jurij Repe odpadel, drugi za zdaj zdravi Na širšem seznamu reprezentantov so vratarji Gašper Krošelj, Luka Gračnar, Matija Pintarič in Žan Us, branilci Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Miha Logar, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar in Nejc Stojan ter napadalci Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Gregor Koblar, Anže Kopitar, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Šturm, Rok Tičar, Jan Urbas, Miha Verlič, Miha Zajc. Zaradi poškodbe na suhem treningu je odpadel Jurij Repe. Končni seznam reprezentantov bo zveza sporočila v nedeljo pred odhodom v Oslo.

Olimpijske kvalifikacije, Oslo: Četrtek, 26. avgust

15.00 Danska – Slovenija

19.00 Južna Koreja – Norveška Petek, 27. avgust

17.00 Danska – Južna Koreja

21.00 Norveška – Slovenija Nedelja, 29. avgust

12.00 Slovenija – Južna Koreja

16.00 Norveška – Danska

Preberite še: