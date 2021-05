Slovenska hokejska reprezentanca je po 15 mesecih in februarskih olimpijskih predkvalifikacijah (2020) opravila prvo reprezentančno akcijo. V Tivoliju bi morala gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a ga je Mednarodna hokejska zveza že pred meseci odpovedala zaradi koronavirusa. Slovenci so tako gostili pripravljalni turnir, ki je minil brez glavnih standardnih nosilcev slovenske igre zadnjih let (Jana Urbasa, Žige Jegliča, Mihe Verliča, Roka Tičarja, Roberta Saboliča, Blaža Gregorca ...) in s kopico reprezentančno manj oziroma neizkušenih obrazov.

Veliko več kot pet zmag

Selektor Matjaž Kopitar je na tivolskem "tednu resnice" želel preveriti, ali bo že v bližnji prihodnosti lahko priključil kakšno novo ime in kako se v glavnih vlogah znajdejo nekateri, ki na ramenih načeloma ne nosijo nahrbtnika z največ odgovornosti.

Predstave Slovencev so postregle s spodbudnimi odgovori, s katerimi je na koncu prišel še rezultat, čeprav ni bil v ospredju. Pomlajeni Slovenci so turnir ob mešanju napadov in menjavanju vratarjev (preizkusil je kvartet), različnih pristopih na določenih srečanjih in taktikah končali neporaženi, z zmagami nad Avstrijo, Francijo, Romunijo, ki so vse v istem rangu SP kot Slovenci, ter Poljsko in Ukrajino iz razreda nižje.

Kot pravi, so ga navdušili tako nekateri mlajši kot tisti, ki so večinoma v reprezentančnem ozadju, tokrat pa so morali prevzeti vodilne vloge. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Lahko smo zadovoljni, ne le zaradi petih zmag, saj bi se lahko rezultati, če smo iskreni, drugače obrnili. Pred turnirjem sem rekel, da bom vesel, če bom videl kakšne obraze, ki lahko že v tem trenutku stopijo v reprezentanco, v ekipo, ki bo nastopala v kvalifikacijah (avgustovskih olimpijskih kvalifikacijah, op. a.). Dobili smo nekatere mlajše igralce, ki bodo zagotovo nastopili na tem turnirju. Če bodo zdravi, sem skoraj prepričan, da jih bo iz te ekipe kar nekaj igralo v kvalifikacijah," je bil po tivolskem turnirju z vključitvijo mlajših zadovoljen Kopitar. Dodal je, da bi avgusta v reprezentanci lahko videli štiri ali pet novih obrazov.

Eden od tistih iz novega vala, ki je izstopal, je bil 23-letni napadalec Luka Maver, ta že vse od leta 2014 hokejsko raste v ZDA. Visokorasli Ljubljančan se je izkazal za čvrstega, kompaktnega, nepopustljivega igralca, ki se zna postaviti zase in za ekipo. "Luka je oblikovan igralec. Ima vse. Je pravilno naučen, enkratna oseba, vzgojen fant, takega si lahko samo želiš," je ob omembi Mavra dejal selektor, vesel tudi dejstva, kako so nekateri stopili v večje čevlje. "Tudi ti, ki so bili v vodilnih vlogah, so ne le na ledu, tudi ob njem, zelo pomagali mlajšim fantom. Bili so klapa, kot bi bili že zelo dolgo skupaj." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zasluge tudi tistim, ki so prevzeli vodilne vloge

V napadu sta se tokrat v vodilnih vlogah na primer znašla Ken Ograjenšek in Anže Kuralt (ob njiju se je odlično znašel strelsko razpoloženi Nik Simšič), ki ob prisotnosti udarnih adutov največkrat igrata pomembno vlogo v ozadju.

"Tudi fantom, ki so prevzeli vodilne vloge, gredo zasluge, da je šlo, kot je. Zelo sem zadovoljen. Tudi oni so, ne le na ledu, tudi ob njem, zelo pomagali mlajšim fantom. Bili so klapa, kot bi bili že zelo dolgo skupaj. Nekako so se res ujeli. To je samo dobro za našo prihodnost, ker ti fantje so naša prihodnost."

"Ko igrajo, kot se dogovorijo, stvari stečejo"

Kateri del slovenske igre pa je Kopitarja najbolj navdušil? "Največji plus vidim v tem, da ko igramo, kot se dogovorimo, agresivno, preprosto, učinkovito, nam stvari tečejo. Ko pridejo naše minute, ko želimo nekaj izpeljati bolje, se sami zakopljemo v težave. In potem se je treba reševati. Vesel sem, da so mladi videli, da lahko igrajo, da dobro igrajo, ko pravilno igrajo, kar je največji plus tega turnirja."

"Vesel sem, da so mladi videli, da lahko igrajo, da dobro igrajo, ko pravilno igrajo, kar je največji plus tega turnirja." Foto: Morgan Kristan/Sportida

Termin kvalifikacij bi jim lahko ustrezal

Z reprezentančnim turnirjem se je končala dolga sezona, naslednja pa se bo že avgusta začela z reprezentančnim vrhuncem leta. Z olimpijskimi kvalifikacijami med 26. in 29. avgustom. Te so za zdaj še predvidene v Oslu, kjer se bodo Slovenci za eno olimpijsko vozovnico potegovali v družbi gostiteljev Norvežanov, Dancev in Južnih Korejcev. Glede na to, da so bili Norvežani v času pandemije koronavirusa zelo strogi in so odpovedali več domačih tekmovanj, obstaja možnost, da bi kot gostitelji vskočili Danci.

Slovenci so na zadnjih dveh olimpijskih kvalifikacijah, tako februarja 2013 v Vojensu kot septembra 2016 v Minsku, spisali izjemno zgodbo in si dvakrat zapored zagotovili nastopanje pod petimi krogi. Tudi tokrat bodo kvalifikacije pred začetkom klubskih sezon, kar bi lahko bila voda na slovenski mlin.

"Termin je tvegan za vse, a raje iščem pozitivne stvari. Morda pa nam bi ravno zato, ker drugi še ne bodo igrali v močnih ligah, ta termin lahko ustrezal. Znanja in volje imamo dovolj, da lahko presenetimo," je optimističen Kopitar, ki bo z varovanci priprave opravil na prizorišču: "Če bo vse, kot mora biti, se bomo pripravljali v Oslu. Fantje iz klubov po Evropi bodo prileteli neposredno tja, mi iz Slovenije pa bomo prišli skupaj. Naredili bomo kratek trening kamp, trije, štirje treningi. To bo to."

Slovence avgusta čakajo olimpijske kvalifikacije. Za tretji zaporedni olimpijski nastop se bodo bojevali v družbi Norveške, Danske in Južne Koreje. Peking si bo zagotovil le zmagovalec. Ali bo pomagal tudi Anže Kopitar? Foto: Morgan Kristan/Sportida

Anže? "Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvijalo."

Morda bi na njem lahko videli tudi Anžeta Kopitarja. "To je še daleč. Zdaj moram opraviti stvari v klubu, če bo možnost, bom igral, ampak bomo videli. Vse ob svojem času. Naprej sestanki, počitek, nato priprave na novo sezono, šele potem pride avgust," je pred tednom dejal edini slovenski NHL-ovec, selektor pa je v petek pristavil: "Kar zadeva Anžeta, je zagotovo težava priti iz ZDA. Letos poleti nima načrtovane vrnitve vse družine v Slovenijo, tako da bomo videli. Z ženo bova šla v ZDA, potem pa bomo videli, kako se bo vse skupaj odvijalo."