Ukrajinci so bili trd oreh

Slovenija je domači pripravljalni turnir končala s peto zmago na peti tekmi. Slovenci so za konec ugnali še Ukrajino, tako da so na lestvici na prvem mestu končali z vsemi točkami.

A turnir niti ni imel pravega tekmovalnega značaja, saj je bil za selektorja Matjaža Kopitarja bolj pomemben kot test pred naslednjim zborom, ki bo imel precej večjo težo.

V vratih začel Matija Pintarič

V vratih je zadnjo tekmo na turnirju začel Matija Pintarič, na klopi je bil še Luka Gračnar. Pred tekmo pa so se v vodstvu HZS s simboličnimi dresi s številkami 100 zahvalili igralcem, ki so na tem tekmovanju presegli to mejo pri številu nastopov za izbrano vrsto: Kenu Ograjenšku, Klemnu Pretnarju in Anžetu Kuraltu.

V prvi tretjini so sicer imeli premoč domači, a niso znali zadeti. Priložnosti so imeli precej, še posebej ob treh prednostih igralca več. Slovenci so v tem obdobju zadeli tudi okvir gola. Povedli pa so nato Ukrajinci, tudi z nekaj sreče: ko so Slovenci izbijali plošček ob ogradi, so zadeli sodnika, plošček pa se je potem odbil pred gol natančno na palico osamljenemu Sergiju Babincu, ki je zadel za 1:0.

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Malo po polovici tekme na led še Gračnar

A so nato Slovenci hitro postavili stvari na pričakovano mesto. V drugi tretjini je že na začetku najprej ob "power-playu" natančno meril Aleksandar Magovac, potem pa so Ukrajinci do polovice dvoboja dobili še dva gola v dveh minutah; najprej je bil uspešen Nik Simšič, potem pa je ukrajinskega vratarja Dmitra Kubrickija premagal še Luka Kalan.

V 32. minuti je selektor Kopitar nato tudi zamenjal vratarja in na led poslal Gračnarja. Ta je, ko so imeli domači igralca manj na ledu, klonil v 37. minuti, tako da je bilo pred zadnjim delom vendarle še nekaj negotovosti.

Slovenija je imela v zadnji tretjini veliko izključitev, a se je najprej ubranila, ko je imela Ukrajina na ledu hkrati dva igralca več, potem pa so imeli slovenski tekmeci takoj še igralca več. A so domači zdržali tudi to, ko pa so bile moči izenačene, pa so znali zadržati minimalno prednost in se tudi pred nekaj sto navijači veselili zmage.

Slovenska izbrana vrsta bo imela naslednjo akcijo avgusta, ko bodo na Norveškem kvalifikacije za olimpijske igre v Pekingu 2022.