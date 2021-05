Slovenci turnir končujejo proti Ukrajincem

Pripravljalni hokejski turnir v Tivoliju je skoraj pri koncu. Zadnji tekmovalni dan bosta s tekmo za drugo mesto odprli Avstrija in Francija, sledil bo obračun Poljske in Romunije, ob 20. uri bodo neporaženi Slovenci odigrali še tekmo z Ukrajino.

Slovenska hokejska reprezentanca po znova odpovedanem svetovnem prvenstvu drugega razreda v Tivoliju gosti pripravljalni turnir. Rezultat pomlajene zasedbe - manjka kar nekaj standardnih nosilcev igre (Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, Rok Tičar, Robert Sabolič, Blaž Gregorc ...) - na tem ni bil v prvem planu selektorja Matjaža Kopitarja, ki je želel predvsem preveriti, kako se določeni hokejisti znajdejo v vodilnih vlogah in kaj lahko pričakuje od manj izkušenih obrazov.

Po videnem je lahko s predstavami in tudi rezultati zadovoljen. Še največ težav so njegovim varovancem v četrtek povzročali Poljaki, ki so se znova izkazali za trdožive tekmece, a so jih Slovenci, tako kot Avstrijce, Francoze in Romune, na koncu premagali.

Avgusta reprezentančni vrhunec leta

Gostitelji se bodo od turnirja v Tivoliju poslovili z večerno tekmo proti Ukrajini, ki je po štirih srečanjih s točko na zadnjem mestu. Slovenska zasedba se bo nato znova zbrala avgusta, ko jo čaka reprezentančni vrhunec leta, olimpijske kvalifikacije. Te so za zdaj še vedno predvidene v Oslu, kjer bodo sodelovali Norvežani, Slovenci, Danci in Južni Korejci. Olimpijsko vozovnico za Peking si bo priboril le zmagovalec kvalifikacij.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) 5. krog Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija Lestvica:

1. Slovenija 4 tekme – 12 točk (razlika v golih 13:4)

2. Avstrija 4 – 9 (18:8)

3. Francija 4 – 9 (10:7)

4. Romunija 4 – 3 (5:15)

5. Poljska 4 – 2 (7:9)

6. Ukrajina 4 – 1 (10:20) 4. krog Četrtek, 20. maj

Slovenija : Poljska 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Koblar 8. (Tomaževič, Kalan), Simšič 22. (Kuralt, Pretnar, PP1); Pasiut 6. (Pas, SH1)

Ukrajina : Francija 2:4 (0:1,1:0,1:3)

Avstrija : Romunija 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) 3. krog Torek, 18. maj

Romunija : Slovenija 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Ograjenšek 14. (Mašič, Magovac), Jezovšek 31. (Tomaževič, Crnovič), 52. (Magovac), Kuralt 32. (Repe), Simšič 58. (Ograjenšek, Pretnar)

Francija : Poljska 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

2. krog Ponedeljek, 17. maj

Francija : Slovenija 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Perret 9. (Berhon), 56. (Fleury); Simšič 10. (Repe, Pretnar; PP1), 28. (Kuralt, Pretnar), Ograjenšek 38. (Repe, Kuralt; PP1)

Avstrija : Poljska 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Ukrajina : Romunija 2:3 ( 2:2, 0:1, 0:0) 1. krog Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) – podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)