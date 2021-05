Gledalci v Tivoliju videli izenačeno tekmo, polno izključitev

Slovenski hokejisti so na domačem turnirju, ki izbrancem selektorja Matjaža Kopitarja služi kot nadomestilo za odpadlo svetovno prvenstvo in kot prva stopnica v pripravah na poletne olimpijske kvalifikacije, ostali neporaženi. Po uvodni zmagi proti Avstriji so danes premagali še Francijo.

Na drugi tekmi turnirja je priložnost med vratnicama dobil Luka Gračnar, na klopi je bil tokrat Matija Pintarič. Selektor je tudi nekoliko pomešal postavo in dal priložnost za igro tudi hokejistom, ki na prvi tekmi niso igrali.

Pomembna sprememba je bila tudi na tribunah. Po sprostitvi ukrepov so se lahko prvič po dolgem času na hokejske tekme vrnili tudi gledalci. Prav veliko jih sicer ni bilo, saj je domača hokejska zveza dovoljenje za vstop dobila šele nekaj ur pred tekmo, omejitev pa je znašala 400 gledalcev.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Tisti, ki so prišli, so v precej izenačeni tekmi, polni izključitev in priložnosti za zadetek z igralcem več videli bolj učinkovito Slovenijo.

Že v prvi tretjini so domači hitro dogovorili na začetno vodstvo tekmecev. Podobno kot na prvi tekmi z Avstrijo je tudi tokrat slovenski nasprotnik povedel, toda odgovor je bil hiter, ob številčni prednosti pa je Slovenija izenačila na 1:1.

Nadaljevanje je bilo na obeh straneh precej raztrgano, saj so tako Francozi kot Slovenci pogosto sedali na klop za kaznovane. Pri "power-playu" pa so bili bolj zbrani domači. Francozi so sicer tudi imeli svoje priložnosti, a niso bili dovolj natančni oziroma je bil boljši vratar Gračnar.

V napadu je najprej Nik Simšič lepo izkoristil podajo pred gol za vodstvo z 2:1, pred koncem tretjine pa so Slovenci še drugič na tekmi kronali premoč z igralcem več, slovensko akcijo je z zadetkom v 38. minuti začinil Ken Ograjenšek.

Zadnja tretjina je v prvi polovici minila tako kot večina tekme do tedaj, Slovenci so znali zadržati prednost dveh golov. Vse do 56. minute, ko je napako pred golom Slovenije in izgubljen plošček kaznoval Jordann Perret. A nato v končnici kljub poskusu brez vratarja Franciji ni uspelo priti do izenačenja.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, ko bo ob 20. uri njen tekmec Romunija.