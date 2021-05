Risi še do druge zmage v Tivoliju, tokrat padli Francozi

V slovenskih vratih je danes tekmo začel Luka Gračnar. Francozi so po hitrem protinapadu povedli v 9. minuti tekme, Gračnarja je ugnal Jordann Perret, a prav ta hokejist je takoj v nadaljevanju igre naredil tudi prekršek za izključitev, risi pa so nato izkoristili "power-play" in izenačili v deseti minuti. Strelec prvega gola za slovensko vrsto je bil Nik Simšič. 1:1 je bil končni izid prve tretjine, so si pa risi po izenačujočem golu prislužili kar tri izključitve.

Na tretji gol na tekmi je bilo treba počakati do 28. minute, ko je mrežo francoskega vratarja Henrija Corentina Buysseja še drugič zatresel Simšič. V 38. minuti je znova udaril prvi napad, natančen ob številčni prednosti je bil Ken Ograjenšek, ki je postavil rezultat prvih 40 minut (3:1). Francozi se niso predali in v zadnji tretjini znižali zaostanek, v 56. minuti je še drugič zadel Perret, za izenačenje pa jim je zumanjkalo časa.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Francijo (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Prava hokejska tekma"

"To je bila prava hokejska tekma, mladi fantje so pokazali značaj. Lahko sem zelo zadovoljen, ne samo zaradi rezultata, ampak tudi zaradi poteka tekme. Na začetku smo imeli preveč spoštovanja, a smo nato kontrolirali tekmo, čeprav smo v zadnji tretjini dobili gol. Treba je bilo garati, fantje so se res dobro odzvali," je tekmo ocenil selektor Matjaž Kopitar.

Prusnikov podvig

Darko Prusnik se je med tekmo v telovadnici v Hali Tivoli lotil podviga v "bench pressu". V eni uri je 50-kilogramsko ročko uspel dvigniti 1085-krat. Hokejska legenda po številnih dobrodelnih akcijah zdaj zbira denar zase, o svojih težavah se je brez dlake na jeziku razgovoril tudi v naši rubriki Druga kariera. Če mu želite pomagati, lahko to storite tukaj.



Slovenska hokejska reprezentanca, ki na domačem turnirju igra v pomlajeni zasedbi, je na uvodnem petkovem srečanju s 3:1 premagal Avstrijo, ki je v Ljubljano pripotovala s kopico pripravljalnih tekem v nogah, medtem ko je bil za varovance Matjaža Kopitarja to sploh prvi obračun.

Galski petelini so se v petek namučili z Romuni, na koncu so jih premagali s 3:2. Strelec zmagovitega zadetka Jordann Bougro je po tesni zmagi Francozov, ki so imeli v zadnjih dneh težave s koronavirusom (odpovedati so morali dve pripravljalni tekmi s Švico, že prej pa so odigrali dve z Italijo), na pot v Ljubljano pa so se odpravili na dan tekme, za Hokej TV povedal, da se jim je poznalo, da ves teden niso trenirali.

Kočno z gledalci! Hokejska zveza Slovenije je od pristojnih organov pridobila dovoljenje za prisotnost gledalcev na današnji tekmi slovenske reprezentance v Hali Tivoli. Tekmo lahko danes spremlja 400 gledalcev. V skladu z vladnim odlokom potrebujejo gledalci na športnih tekmovanjih negativni test, potrdilo o prebolevnosti ali cepljenju, so sporočili prireditelji.

Risi bi morali maja gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a ga je Mednarodna hokejska zveza zaradi covid-19 že pred meseci odpovedala, tako pa gostijo pripravljalni turnir. Avgusta jih čakajo olimpijske kvalifikacije v Oslu, kjer se bodo v družbi gostiteljev, Danske in Južne Koreje potegovali za eno olimpijsko vozovnico.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) Ponedeljek, 17. maj

Francija : Slovenija 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Perret 9. (Berhon), 56. (Fleury); Simšič 10. (Repe, Pretnar, PP1), 38. (Repe, Kuralt, PP1), Simšič 28. (Kuralt, Pretnar)

Poročilo s tekme



Avstrija : Poljska 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Ukrajina : Romunija 2:3 ( 2:2, 0:1, 0:0 ) Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi - 6 točk (razlika v golih 6:3)

2. Francija 2 - 3 (5:5)

3. Romunija 2 - 3 (5:5)

4. Avstrija 2 - 3 (4:5)

5. Poljska 2 - 2 (6:6)

6. Ukrajina 2 - 1 (5:7) Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0,2:1,0:2,1:0) - podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Poročilo s tekme



Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Torek, 18. maj

13.00 Avstrija – Ukrajina

16.30 Francija – Poljska

20.00 Romunija – Slovenija Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija