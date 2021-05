Risi začeli z zmago nad Avstrijo

Danes se je v dvorani Tivoli začel prijateljski hokejski turnir, ki je nekakšno nadomestilo za odpovedano drugoligaško svetovno prvenstvo. Tekmovanje je tudi prvi testni dogodek pred največjim izzivom sezone, poletnimi olimpijskimi kvalifikacijami na Norveškem.

Poudarek na mladih

Selektor Matjaž Kopitar je dal tokrat prosto nekaterim najbolj izkušenim igralcem, poudarek pa namenja mladim, ki si bodo skušali priboriti vabilo za nadaljevanje reprezentančne sezone.

V ekipi so sicer vratarji Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Luka Gračnar in Žan Us, branilci Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Jurij Repe, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič, Aleksandar Magovac in Miha Štebih ter napadalci Luka Kalan, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Gregor Koblar, Rok Kapel, Aljaž Predan, Luka Maver, Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm in Jaka Sodja.

Danes je v vratih začel Krošelj, na klopi pa je bil še Gračnar. Tako kot Slovenci so tudi severni sosedje v Ljubljano poslali pomlajeno zasedbo.

Gostje povedli, a le za 20 sekund

Gostje so povedli, a je bil slovenski odgovor hiter. Žiga Pešut je izenačil le 20 sekund po golu Avstrije, že dve minuti pozneje pa je Slovenija vodila z zadetkom Gregorja Koblarja. Premoč v prvi tretjini pa so Slovenci nato kronali še v 15. minuti, ko je prodor uspešno končal Blaž Tomaževič.

Prvega gola na tekmi so se veselili Avstrijci. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugi tretjini ni bilo veliko nevarnejšega dogajanja. Malenkostno premoč so imeli domači, ki so brez težav zadržali prednost, nevarnejša poskusa pa sta imela Žan Jezovšek po prodoru in Ken Ograjenšek s strelom od daleč. Domači so ob koncu tega dela igre zdržali tudi ob avstrijski številčni prednosti. V 38. minuti bi lahko povišal Tadej Čimžar, a ob strelu iz bližine ni bil dovolj natančen.

V nadaljevanju brez zadetkov

Podobno je bilo tudi v zadnji. Ekipi sta si pripravili nekaj polpriložnosti, a sta bila Krošelj in David Kickert zbrana. Tako je ostalo pri izidu iz prve tretjine. V zadnjih desetih minutah je Avstrija nekoliko dvignila ritem, prihajala do priložnosti, a ni bila tako nevarna, da bi lahko razmišljala o preobratu. Ob koncu, ko so tekmeci iz vrat potegnili Kickerta, pa je Koblar zadel okvir gola.

Ljubljanska reprezentančna akcija je prva po lanskem februarju, ko so Slovenci igrali na predzadnji stopnji olimpijskih kvalifikacij. Pozneje so vsa tekmovanja odpadla, tako lani kot letos ni bilo niti SP, ki bi ga morala gostiti Ljubljana.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Moramo biti iskreni, to je mlada ekipa. Ne moreš zahtevati ne vem kaj, sem pa vesel, da smo v teh štirih treningih naredili nekaj, kar sem danes videl. Dal sem smernice, oni so jih upoštevali in smo zmagali. Zadovoljen sem, dolgo je bila prekinitev, potem pa takoj tak zanimiv tekmec. Tudi to je botrovalo pristopu, ko smo se vrnili po prejetem golu," je prvo tekmo ocenil selektor Kopitar.

Tekmovanje v dvorani Tivoli bo potekalo do 21. maja, na njem pa poleg domače in avstrijske reprezentance sodelujejo še Francija, Ukrajina, Poljska in Romunija. Naslednja slovenska tekma bo proti Franciji v ponedeljek ob 20. uri.