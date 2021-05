Slovenci za uvod premagali Avstrijce

Slovenska hokejska reprezentanca je na uvodni tekmi domačega pripravljalnega turnirja s 3:1 premagala Avstrijo. Ob 20. uri bodo palice prekrižali še Francozi in Romuni, medtem ko je srečanje med Poljsko in Ukrajino zaradi težav z opremo zadnjih prestavljeno.

Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)



Postava Slovenija: Krošelj, Gračnar; Pretnar (C), Repe, Kuralt, Predan, Ograjenšek (A); Crnovič, Stojan, Tomaževič, Sodja, Jezovšek; Pavlin (A), Čepon, Kalan, Koblar, Maver; Magovac, Štebih, Pešut, Simšič, Čimžar, Šturm. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Avstrija: Kickert, Starkbaum; Baumgartner, Brunner, Ganahl (C), Hackl, Harnisch, Haudum, Huber, Kainz, Kirschlager, Kragl, Maier, Nissner, Rauchenwald (A), Richter, P. Schneider (A), R. Schneider, Schwinger, Thaler, Wolf, Zundel. Selektor: Roger Bader.



Namesto odpovedanega svetovnega prvenstva drugega razreda Slovenci v Tivoliju gostijo pripravljalni turnir, na katerem sodelujejo še Avstrijci, Francozi, Poljaki, Romuni in Ukrajinci.

Pomlajena zasedba Matjaža Kopitarja je turnir odprla proti severnim sosedom. V slovenskih vratih je stal v zadnjih letih številka ena med slovenskimi vratarji Gašper Krošelj (njegova menjava je Luka Gračnar) in se pri svojem delu izkazal. S tribune so si tekmo ogledali Matic Podlipnik, Bine Mašič, Rok Kapel, Matija Pintarič in Žan Us. Vsi zadetki so padli v prvi tretjini obračuna.

Avstrijci so povedli v peti minuti, ko je bil natančen Bernd Wolf. Slovenci so odgovorili z dvema hitrima goloma, najprej je izenačil Žiga Pešut, za prvo slovensko vodstvo pa je v 7. minuti zadel Gregor Koblar. Vodstvo je na 3:1 pred iztekom tretjine zvišal Blaž Tomaževič, ki je postavil izid srečanja.

Za najboljšega igralca je bil izbran slovenski čuvaj mreže Krošelj.

Galerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Ob 20. uri sledi tekma med Romunijo in Francijo, srečanje med Ukrajino in Poljsko pa je prestavljeno, saj oprema Ukrajincev v celoti še ni prispela v Ljubljano. Prenos tekem na Hokej TV in Tržič TV.

Slovence naslednja tekma čaka v ponedeljek ob 20. uri, ko se bodo pomerili s Francozi.

To je prva reprezentančna akcija po 15 mesecih in zadnja pred rezultatsko precej pomembnejšim avgustom. Takrat se bodo Slovenci v družbi gostiteljev Norvežanov, Dancev in Južnih Korejcev v Oslu potegovali za eno olimpijsko vozovnico. Morda tudi z Anžetom Kopitarjem.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15. – 21. maj) Sobota, 15. maj

20.00 Romunija – Francija

Poljska – Ukrajina - prestavljeno Ponedeljek, 17. maj

13.00 Avstrija – Poljska

16.30 Ukrajina – Romunija

20.00 Francija – Slovenija Torek, 18. maj

13.00 Avstrija – Ukrajina

16.30 Francija – Poljska

20.00 Romunija – Slovenija Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija