Matjaž Kopitar: Z mladimi narediti temelj za prihodnost

pripravam na tivolski turnir so se pridružili zmaji in železarji

Pripravam na turnir so se v sredo pridružili tudi hokejisti Jesenic in Olimpije, ki so v začetku tedna končali državno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je danes dočakal še skoraj celotno drugo polovico zasedbe, ki bo med 15. in 21. majem sodelovala na domačem turnirju v Tivoliju. Na tem želi nekatere mlajše seznaniti z reprezentančnim kolesjem in preveriti, kako se določeni, ki v reprezentanci načeloma niso v vodilnih vlogah, znajdejo kot nosilci igre.

Ljubljanska Hala Tivoli bi morala v teh dneh gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a so ga zaradi covida-19 že pred časom še drugič odpovedali. Bodo pa varovanci Matjaža Kopitarja kljub vsemu le prišli na svoj račun, med 15. in 21. majem bodo namreč v Tivoliju gostili turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament.

Na tem bodo sodelovali še Avstrijci, Francozi (ti so imeli v zadnjih dneh težave zaradi pozitivnih primerov covid-19, tako so pretekli konec tedna odpovedali pripravljalno tekmo s Švico), Poljaki, Romuni in Ukrajinci. Na Kopitarjevem seznamu so štirje vratarji, deset branilcev in 14 napadalcev, ki jih bo tekom turnirja lahko rotiral. Foto: Vid Ponikvar

Kopitar je del reprezentance, ki je s klubskimi obveznostmi v tujini končal pred časom, na Bledu zbral že pred tedni. Danes pa so v Tivoliju, kjer "domujejo" od ponedeljka, dočakali še "slovenski klubski" del. Izbrani vrsti se je po naporni finalni seriji pridružilo 12 članov HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, ki so v ponedeljek končali državno prvenstvo. Čakajo še na mladega železarja, strelca zmagovitega zadetka za prvaka Bineta Mašiča, ki ima težave z zobmi. Vpoklical je štiri vratarje, deset branilcev in 14 napadalcev, postavo bo med turnirjem lahko rotiral.

"Danes je bil kar malo šok, ker je bilo toliko igralcev na ledu (smeh, op. a.), prej nas je bilo res malo. Mislil sem, da bo pri igralcih Olimpije in Jesenic huje, a prvi trening ni kazal na to. Zagotovo bo na večernem treningu zanje težje, a ta ne bo preveč naporen, ne bo toliko kontakta, naravnan bo bolj tehnično," je Kopitar po dopoldanskem treningu dejal o svežini pridruženih zmajev in železarjev. "Bolj me zanimajo fantje, ki so tukaj. To, kako se bodo oni obrnili, kako bodo reagirali na določene vloge. Nekateri bodo tokrat v vodilnih vlogah." Foto: Vid Ponikvar

Z nasprotniki se ne obremenjuje

Reprezentanca bo v četrtek in petek opravila še po en trening, v soboto ob 16.30 pa bo odigrala prvo srečanje. Njen nasprotnik bodo Avstrijci. Slovenci na turnirju ne bodo nastopili v popolni zasedbi. Kopitar je priložnost za spoznavanje reprezentančnega terena ponudil kopici hokejistov, na katere bi resneje lahko računal v prihodnosti, hkrati pa nekaterim standardnim členom, ki sicer ne nosijo bremena vodilnih vlog, ponudil večje čevlje.

"Skušali bomo graditi, biti iz tekme v tekmo boljši, narediti nek temelj z mlajšimi fanti, da bodo videli za prihodnost, kako in kaj se v reprezentanci dela." Foto: Vid Ponikvar "Glede na to, da je to pripravljalni turnir, bo vse skupaj koristilo pripravi na druge stvari. Ne vemo, v kakšnih postavah bodo prišli nasprotniki in kako bodo oni vzeli ta turnir, a to me pravzaprav ne zanima prav veliko. Bolj me zanimajo fantje, ki so tukaj. To, kako se bodo oni obrnili, kako bodo reagirali na določene vloge. Nekateri bodo tokrat v vodilnih vlogah. Na določenih tekmah bomo poskušali te vloge menjati in videti, kako bodo igralci na to reagirali. To bomo res vzeli kot pripravljalni turnir," o temeljnem cilju turnirja razmišlja 55-letnik.

Kakšno Slovenijo lahko pričakujemo? "Poskušali bomo igrati hitro, enostavno. To so mladi fantje, ki so vsi dobri drsalci. Jaz pričakujem, da bodo pokazali ogromno želje, borbenosti. Zagotovo se bodo dogajale tudi napake, a to je pričakovano. Skušali bomo graditi, biti iz tekme v tekmo boljši, narediti nek temelj s temi mlajšimi fanti, da bodo videli za prihodnost, kako in kaj se v reprezentanci dela."

Na turnirju bodo sodelovali še Avstrijci, Francozi, Poljaki, Romuni in Ukrajinci. Foto: Vid Ponikvar To bo edina reprezentančna akcija pred avgustovskimi olimpijskimi kvalifikacijami, na katerih si bodo Slovenci še tretjič zapored poskušali zagotoviti olimpijski nastop. V Oslu se bodo ob gostiteljih in Slovencih borili še Danci in Južni Korejci. Veselil se bo le zmagovalec.

Hokejska reprezentanca za turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (Tivoli, 15.-21. maj) Vratarji (4): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/češka Extraliga), Luka Gračnar (Black Wings Linz, IceHL), Matija Pintarič (Rouen/francoska Saxoprint Ligue Magnus), Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice).

Branilci (10): Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, poljska Hokej liga), Žiga Pavlin (Košice, slovaška Extraliga), Kristjan Čepon (Nica, francoska Saxoprint Lige Magnus), Jurij Repe (Frydek-Mistek, druga češka liga), Matic Podlipnik (Gyergyói HK, Erste liga, Romunija), Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandar Magovac, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija).

Napadalci (14): Anže Kuralt (Szekesfehervar, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers,IceHL), Gregor Koblar, Luka Kalan (oba Unia Oswiecim/poljska Hokej liga), Luka Maver (American International College, NCAA), Aljaž Predan (Red Bull Juniors, Alpska liga), Rok Kapel (KAC II, Alpska liga), Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut (vsi HK SŽ Olimpija), Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja (vsi HDD Sij Acroni Jesenice).

Selektor: Matjaž Kopitar.



()-v oklepaju je klub, za katerega je hokejist igral v iztekajoči se sezoni