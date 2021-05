Dan po koncu državnega hokejskega prvenstva, v katerem so se po podaljšku odločilne pete tekme naslova prvaka veselili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, je selektor reprezentance Matjaž Kopitar seznam nastopajočih na domačem turnirju v Tivoliju (15.−21. maj) dopolnil še z imeni iz jeseniškega in ljubljanskega tabora. Na njem je tudi 18-letni branilec Bine Mašič, ki je v ponedeljek odločil prvaka.

Za velik del zasedbe HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice se je dolga sezona končala z odločilno ponedeljkovo finalno tekmo in slavjem železarjev, a za nekatere člane večnih tekmecev počitka še ni. Čaka jih še domača reprezentančna akcija, Slovenci bodo med 15. in 21. majem v Tivoliju gostili Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament, na katerem bodo sodelovali še Avstrijci, Francozi, Poljaki, Romuni in Ukrajinci.

Slovenska reprezentanca bi morala te dni gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda, a so ga zaradi koronavirusa že pred meseci še drugič odpovedali. Bodo pa gostili turnir. To bo edini reprezentančni zbor pred avgustovskimi olimpijskimi kvalifikacijami, na katerih bodo Slovenci v Oslu v družbi gostiteljev, Dancev in Južnokorejcev, lovili tretjo zaporedno uvrstitev na OI.

Brez več nosilcev, testiranje tistih, ki so v obrobni vlogi, priložnost za nekatere mlajše

Selektor Matjaž Kopitar je že pred dnevi sporočil imena legionarjev, na katere bo računal v Ljubljani, danes pa seznam razširil še z oklepniki Jesenic in Olimpije. Domača zasedba še zdaleč ne bo popolna, saj so nekateri nosilci igre (Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, Rok Tičar, Robert Sabolič, Blaž Gregorc ...) izrazili željo, da izpustijo turnir. Kopitar jim je ugodil, kot pravi, gre za preverjene igralce, od katerih ve, kaj lahko pričakuje.

"Ta turnir bo strogo služil testiranju vseh igralcev, ki bodo tukaj. Želim preveriti, kako nekateri igralci, ki so že dlje čas v obrobnih vlogah, delujejo v glavnih in pa kako hitro lahko igralci iz Alpske lige preklopijo na višjo raven, kakršna bo na turnirju v Ljubljani," je pred dnevi dejal šef trenerskega štaba risov.

13-erica iz Olimpije in Jesenic

Slovenska zasedba bo najmočnejša na vratarskem položaju, Gašperju Krošlju, Matiji Pintariču in Luki Gračnarju se bo pridružil še jeseniški prvak Žan Us. Z Jesenic je Kopitar vpoklical še branilce Aljošo Crnoviča, Nejca Stojana in Bineta Mašiča, ki je v ponedeljek odločil prvaka, ter napadalce Žana Jezovška, Blaža Tomaževiča, Jako Šturma in Jako Sodjo. Iz Olimpije se bodo reprezentanci pridružili branilca Aleksandar Magovac in Miha Štebih ter napadalci Tadej Čimžar, Nik Simšič in Žiga Pešut.

Na seznamu so tako štirje vratarji, deset branilcev (Tine Klofutar, ki je bil na prvotnem seznamu, ne bo sodeloval) in 14 napadalcev, ki jih bo Kopitar lahko rotiral.

Štart proti sosedom

Kopitarjevi varovanci so priprave začeli že pred tednoma na Bledu, v ponedeljek so se preselili v Ljubljano, kjer so že opravili prvi trening. Tam se jim je pridružil branilec Matic Podlipnik, v sredo se jim bodo še hokejisti Jesenic in Olimpije.

Slovenci se bodo za uvod v soboto ob 16.30 pomerili z Avstrijo, sledile bodo tekme s Francijo, Romunijo, Poljsko in za konec še z Ukrajino.

Hokejska reprezentanca za turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (Tivoli, 15.-21. maj) Vratarji (4): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/češka Extraliga), Luka Gračnar (Black Wings Linz, IceHL), Matija Pintarič (Rouen/francoska Saxoprint Ligue Magnus), Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice)

branilci (10): Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, poljska Hokej liga), Žiga Pavlin (Košice, slovaška Extraliga), Kristjan Čepon (Nica, francoska Saxoprint Lige Magnus), Jurij Repe (Frydek-Mistek, druga češka liga), Matic Podlipnik (Gyergyói HK, Erste liga, Romunija), Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandar Magovac, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija)

napadalci (14): Anže Kuralt (Szekesfehervar, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers,IceHL), Gregor Koblar, Luka Kalan (oba Unia Oswiecim/poljska Hokej liga), Luka Maver (American International College, NCAA), Aljaž Predan (Red Bull Juniors, Alpska liga), Rok Kapel (KAC II, Alpska liga), Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut (vsi HK SŽ Olimpija), Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja (vsi HDD Sij Acroni Jesenice).

selektor: Matjaž Kopitar

Turnir Beat Covid-19, Tivoli Sobota, 15. maj

13.00 Poljska - Ukrajina

16.30 Slovenija - Avstrija

20.00 Romunija - Francija Ponedeljek, 17. maj

13.00 Avstrija - Poljska

16.30 Ukrajina - Romunija

20.00 Francija - Slovenija Torek, 18. maj

13.00 Avstrija - Ukrajina

16.30 Francija Poljska

20.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina - Francija

16.30 Avstrija - Romunija

20.00 Slovenija - Poljska Petek, 21. maj

13.00 Francija - Avstrija

16.30 Poljska - Romunija

20.00 Ukrajina - Slovenija

