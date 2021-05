"Težka serija, težka tekma, odločale so malenkosti. Vedeli smo, da smo lahko enakovredni, če ne celo boljša ekipa, in na koncu dosegli to, za kar smo delali vso sezono," se je po zmagi (3:2) na odločilni finalni tekmi za hokejskega prvaka smejalo 18-letnemu strelcu zmagovitega gola HDD Sij Acroni Jesenice Binetu Mašiču.

Končana je dolga klubska sezona v slovenskem hokeju, zavlekla se je globoko v maj in na koncu osrečila hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice in njihove pristaše. O prvaku je po štirih gostujočih zmagah in izenačeni seriji odločala peta tekma v Tivoliju.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v 9. minuti vodili z 2:0, prevladovali do polovice rednega dela, ko so železarji zaigrali bolje, do konca drugega dela znižali na 1:2, v tretji tretjini pa po zadetku Blaža Tomaževiča, okoli katerega se je pred dnevi dvignilo veliko prahu, izenačili in izsilili podaljšek. Kot da finala ne bi hotelo biti konec. Nato pa 70. minuta, kombinacija izkušenj in mladosti, podaja 36-letnega Andreja Hebarja in nato najpomembnejši članski zadetek v karieri 18-letnega branilca Jesenic Bineta Mašiča, ki mu odločanje tekem v podaljšku ni tuje. V tem je odločil tudi prvo polfinalno tekmo Alpske lige proti Asiagu, ki je železarje na koncu zaustavil pred vrati finala.

Hokejisti Jesenic so na odločilni finalni tekmi za prvaka zaostajali z 0:2, nato pa priredili preobrat in v podaljšku z zadetkom Bineta Mašiča osvojil naslov državnih prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po odsluženi kazni začutili, da lahko, da imajo več moči

"Na koncu je en srečnež, ki zadene, odloči, tokrat sem bil jaz, a pomembna je vsa ekipa, vsi skupaj smo garali za to zmago. Bila je težka serija, težka tekma, odločale so malenkosti. Na koncu se je obrnilo v našo korist," je po osvojenem državnem naslovu (13. v samostojni Sloveniji, 36. skupno) dejal najstnik, ki je v preobrat začel verjeti prav po odsluženi svoji kazni, ko se je redni del prevešal v drugo polovico in ko so s soigralci zaživeli in izkoristili zdesetkanost domačih (sezono so zaradi poškodb predčasno končali Miha Zajc, Miha Logar, Anže Ropret, Gal Koren in Mark Čepon), Jeseničani so pogrešali Gašperja Seršena.

"Po tistem penalty-killingu smo začutili, da zdaj pa res lahko, da moramo stopiti na plin. Videli smo, da imamo več moči. Pokazali smo karakter, borbo, željo. Verjeli smo v to, da lahko obrnemo tekmo, in res smo jo."

Veljali za favorite, a ...

Jeseničani so sezono končali na podoben način, kot so jo začeli septembra. Takrat so Olimpiji v Tivoliju pokvarili pokalne načrte - premagali so jo v polfinalu pokala in osvojili lovoriko -, zdaj še tiste za državno zvezdico.

"Po tistem penalty-killingu smo začutili, da zdaj pa res lahko, da moramo stopiti na plin. Videli smo, da imamo več moči. Pokazali smo karakter, borbo, željo," pravi najstnik, ki je odločil prvaka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Vsi vemo, da so od začetka sezone veljali za favorite, pripeljali so veliko okrepitev, a to nas ni zmedlo. Denar na ledu ne igra vloge. Človek je človek, vsi smo krvavi pod kožo. Danes smo vedeli, da smo lahko enakovredni, če ne celo boljša ekipa, in na koncu zmagali. Zelo pomembna je bila želja in mi smo jo imeli."

Prišel v upanju, da se dokaže in doseže višjo raven

Mašič se je, čeprav ga je trener Mitja Šivic želel že v lanski sezoni, članskim Jesenicam iz mladih pridružil pred pravkar končanim tekmovalnim obdobjem. "Na nas, mladih igralcih je, da dokažemo, da smo sposobni, delavni in smo se pripravljeni učiti in s tem doseči višjo raven. Fantje so že v prejšnji sezoni pokazali, kakšna je vizija, če bomo tako nadaljevali, lahko sežemo po najvišjih mestih," je razmišljal junija lani.

Izkoristil zaupanje, pridobil precej izkušenj

In kako se med velikimi železarji počuti leto pozneje? "Rekel bi, da sem se kar dobro znašel. Na začetku je bilo nekaj dvomov, a potem sem se vklopil v igro in odigral kar v redu sezono. Vem, da so fantje starejši, a počutim se enakovredno, tudi trener mi precej zaupa, veliko sem se naučil od starejših fantov, pridobil kar nekaj izkušenj. Napredoval sem tako fizično kot psihično, na ledu pa predvsem v tem, kako rešujem situacije," je leto nabiranja članskih izkušenj opisal Mašič, ki si želi spoznati še kakovostnejše lige, a poudarja, da gre korak za korakom.