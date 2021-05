HZS razsodila: ugovor Olimpije zavrnjen, zmaga Jesenic velja

Na HZS so se podvizali, že danes zvečer je namreč v jeseniški dvorani Podmežakla na sporedu četrta tekma finala, pritožbo Olimpije pa so zavrnili.

"Tehnični direktor HZS Jure Penko je na podlagi 70. člena Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu HZS v povezavi z 42. členom Disciplinskega pravilnika HZS v ugovornem postopku izdal odločbo, s katero se ugovor HK Olimpija zavrne, tekma pa se registrira z doseženim rezultatom," so danes, dobri dve uri pred začetkom tekme, na Jesenicah sporočili iz HZS.

"Po skrbnem pregledu vse posredovane dokumentacije po oceni HZS ni šlo za enega od taksativno naštetih prekrškov iz 72. člena Pravilnika, ki bi utemeljeval ugovor HK Olimpija," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Olimpija ima osem dni časa za pritožbo na odločitev tehničnega direktorja HZS na Pritožbeni senat HZS.

Kaj se je dogajalo?

Finale hokejskega državnega prvenstva med večnima tekmecema iz Ljubljane in Jesenic se je preselil z ledu. Potem ko so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v sredo z novim slavjem v Tivoliju (4:0) v seriji na tri zmage povedli z 2:1, je EkipaSN zjutraj poročala, da so pri HK SŽ Olimpija sprožili pritožbo, saj da na sredini tekmi napadalec Blaž Tomaževič ne bi smel igrati, ker ni imel ustreznega testa, novejšega od 48 ur, in da jim nasprotnik sprva ni predložil dokazil o negativnih testih. Tomaževič je uvodni tekmi finala izpustil zaradi bolezni covid-19, v sredo pa je znova zaigral.

Na Jesenicah so Olimpijine očitke ocenili kot napad na klub in dotičnega igralca, s katerim želijo osvojiti nekaj, česar ni mogoče na ledeni ploskvi. Kot je v izjavi za javnost dodal predsednik Peter Bohinec, so se na pritožbo, ki jo je vložil hokejski klub Olimpija na Hokejsko zvezo Slovenije, odzvali z vso ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da omenjeni igralec s svojim zdravstvenim stanjem ni ogrožal okolice, kar dokazuje tudi negativen PCR-test.

Odločitev o prvaku bo padla na ledu

Po pritožbi Olimpije o kršenju protokola je dogajanje pod drobnogled vzela Hokejska zveza Slovenije, pod okriljem katere se nadaljuje državno prvenstvo. Po besedah generalnega sekretarja Dejana Kontreca so se posvetovali z več strokovnjaki, tudi z NIJZ in pravno službo.

Kontrec je izrazil upanje, da bo prvak do naslova prišel na ledeni ploskvi, spomin na leto 2008, ko si je Olimpija v finalu lige EBEL privoščila "administrativno napako", je tudi pri njem še kako živ. Zdaj po odločitvi KZS kaže, da bo res tako.

Za zdaj, če se Olimpija ne bo pritožila, ostaja pri sredini zmagi Jesenic, zato bi si železarji lahko zvečer že priigrali 13. naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji. Olimpija na drugi strani lovi 17. zvezdico od osamosvojitve. Če danes še ne bo prvaka, se bo serija nadaljevala v ponedeljek.