V pričakovanju odločitve HZS in nove finalne tekme

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija se bodo zvečer na Gorenjskem pomerili na četrti finalni tekmi državnega prvenstva. Pred to naj bi bila znana odločitev Hokejske zveze Slovenije o epilogu sredine tekme. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dvorana Podmežakla bo ob 20. uri prizorišče četrte finalne tekme državnega prvenstva, v katerem so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v sredo v Tivoliju (4:0) povedli z 2:1 v zmagah in si priigrali zaključni plošček za prvaka. A na dan morda odločilnega obračuna so iz Olimpije poslali izjavo, v kateri med drugi pravijo, "da na tekmi v Ljubljani ne bi smel nastopiti Blaž Tomaževič, saj ni imel testa, novejšega od 48 ur". Jeseničani so očitke označili kot napad na celoten klub in dotičnega igralca, Hokejska zveza Slovenije pa je dogajanje vzela pod drobnogled. Epilog sredine tekme naj bi bil znan še pred večernim srečanjem.

Finale hokejskega državnega prvenstva med večnima tekmecema iz Ljubljane in Jesenic se je z ledu preselilo ob njega. Potem ko so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v sredo z novim slavjem v Tivoliju (4:0) v seriji na tri zmage povedli z 2:1, je EkipaSN zjutraj poročala, da so pri HK SŽ Olimpija sprožili pritožbo, saj da na sredini tekmi napadalec Blaž Tomaževič ne bi smel igrati, ker ni imel ustreznega testa, novejšega od 48 ur, in da jim nasprotnik sprva ni predložil dokazil o negativnih testih. Tomaževič je uvodni tekmi finala izpustil zaradi bolezni covid-19, v sredo pa je znova zaigral.

Na Jesenicah Olimpijine očitke ocenjujejo kot napad na celoten klub in dotičnega igralca, s katerim se želi osvojiti nekaj, kar se ne da na ledeni ploskvi. Kot je v izjavi za javnost dodal predsednik Peter Bohinec, so se na pritožbo, ki jo je vložil hokejski klub Olimpija na Hokejsko zvezo Slovenije, odzvali z vso ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da izpostavljen igralec s svojim zdravstvenim stanjem ni ogrožal okolice, kar dokazuje tudi negativen PCR-test.

Kakšna bo odločitev HZS?

Po pritožbi Olimpije o kršenju protokola je dogajanje pod drobnogled vzela Hokejska zveza Slovenije, pod okriljem katere poteka državno prvenstvo. Po besedah generalnega sekretarja Dejana Kontreca se posvetujejo z več strokovnjaki, tudi z NIJZ in pravno službo. Kontrec se nadeja, da bo odločitev znana do začetka večerne tekme. Želi si, da bi prvak do naslova prišel na ledeni ploskvi, spomin na leto 2008, ko si je Olimpija v finalu lige EBEL privoščila "administrativno napako", je tudi pri njem še kako živ.

Če bo odločitev prišla pred koncem tekme in bo ostalo pri sredini zmagi Jesenic, bi si železarji lahko zvečer priigrali 13. naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji. Olimpija na drugi strani lovi 17. zvezdico od osamosvojitve. Če danes še ne bo prvaka, se bo serija nadaljevala v ponedeljek.

Na vseh tekmah zmage gostov

Prav na vseh treh finalnih tekmah so slavili gostje. Najprej so Jeseničani v Tivoliju zmagali s 5:2, nato je Olimpija na Gorenjskem vknjižila zmago z 2:1, na zadnjem srečanju pa so železarji iz Ljubljane odpeljali zmago s 4:0.

Državno prvenstvo, finale, 4. tekma Petek, 7. maj

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija /2:1/ //-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage; če bo potrebna peta tekma, bo v ponedeljek v Tivoliju

