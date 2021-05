Spet zmagali gostje

Hokejisti SŽ Olimpije so v četrti finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice z 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) in izid v zmagah izenačili na 2:2.

Državnega prvenstva še ni konec. Jeseničani so imeli priložnost, da bi sezono danes končali s slavjem, a so po vodstvu z 2:1 v finalnih zmagah tokrat na domačem ledu spet izgubili in tako lov na prvi naslov po letu 2018 prestavili na ponedeljek. Ljubljančani pa so po drugem domačem porazu danes dosegli še drugo zmago v gosteh in so tako še v igri za ubranitev naslova iz sezone 2018/19 (v lanski tekmovanja zaradi pandemije niso dokončali).

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič in Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Neprijeten uvod v tekmo

Današnja tekma je imela sicer neprijeten uvod, saj se je ljubljanski klub pritožil zaradi domnevno spornega igralca jeseniške ekipe na prejšnji tekmi v Ljubljani, ki po njihovem mnenju ni imel ustreznega testa na novi koronavirus. Zaplet je krovna zveza HZS rešila z zavrnitvijo pritožbe Ljubljančanov, v jeseniškem klubu pa so pred začetkom tekme pojasnili, kaj se je dogajalo, in poudarili, da so naredili vse tako, kot je treba, in da niso kršili koronskih pravil.

Domači začeli bolje, gol zabili gostje

Na ledu so sicer bolje začeli domači, imeli v uvodnih minutah premoč, toda Paavo Hölsä ni klonil. V peti minuti so imeli Jeseničani prvič igralca več, a gostje niso ponovili napake s prejšnje tekme, ko so v tem elementu dobili tri gole. Še več, tokrat je Žiga Pance ukradel plošček in sam ušel v protinapad ter ga tudi uspešno končal.

Gol je dal krila Ljubljančanom, ki so bili v nadaljevanju boljši, ne pa tudi dovolj učinkoviti za še kakšen gol. Priložnosti Marc-Olivierja Valleranda, Žige Pešuta in v zadnji minuti še ene Panceta so tudi po zaslugi Žana Usa ostale neizkoriščene.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Neizkoriščene priložnosti

V drugi tretjini so domači vzpostavili ravnotežje in bili nevarnejši kot v prvi, še enkrat pa niso izkoristili prednosti igralca več. Priložnosti sta imela Andrej Hebar in dve Mirko Djumić, slednji se je v 32. minuti po protinapadu sam znašel pred Hölsäjem, a ni bil uspešen. Na drugi strani so gostje močno protestirali v 36. minuti, ko so sodniki dosodili prepovedan položaj v akciji, ko bi se dva njihova igralca znašla sam pred Usom.

Gostje pa bi prednost lahko povečali v zadnji minuti, ko se je odbiti plošček znašel tik ob vratnici, a Aleš Mušič ni bil dovolj hiter, da bi ga pospravil v gol.

Ljubljančani zagospodarili na ledu

Zadnja tretjina je minila terenski premoči gostov, ki pa dolgo niso mogli potrditi uspeha, saj je bil izid do zadnjih minut 1:0. Nove priložnosti so imeli Anže Ropret, Tadej Čimžar, Žiga Pešut in še kdo, na jeseniški strani pa je do pravih strelov prišel le Erik Svetina.

A domači so bili ob tesnem zaostanku še v igri za podaljšek. Nato pa so v 57. minuti dobili zares nenavaden gol: ko je Us skušal izbijati plošček pred Mušičem, je ta nastavil palico, plošček pa se je v loku odbil prek domačega vratarja in končal v mreži. Jeseničanom nato ni pomagala niti igra brez vratarja ob koncu in morali so se sprijazniti z novo selitvijo v Tivoli, kjer bo v ponedeljek padel zastor nad klubsko sezono v Sloveniji.

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Dvorana Podmežakla, brez gledalcev, sodniki: Trilar, Piragić (glavna), Hribar, Snoj. Strelca: 0:1 Pance (6.), 0:2 Mušič (57.). Kazenske minute: Sij Acroni Jesenice 0, SŽ Olimpija 4.

Preberite še: