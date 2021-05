Še ena vrnitev v Ljubljano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz HK SŽ Olimpija so sporočili, da bo v prihodnji sezoni njihov dres znova nasel branilec Kristjan Čepon, ki se po letu igranja v Franciji vrača v Ljubljano.

Pri HK SŽ Olimpija so potrdili tretji prihod za naslednje tekmovalno obdobje. Po napadalcih Luki Kalanu in Gregorju Koblarju so se dogovorili za sodelovanje še s 25-letnim branilcem Kristjanom Čeponom.

Ta je v zadnji sezoni igral v francoski prvi ligi za Nico, pred tem pa se je praktično vso kariero udejstvoval v Ljubljani. S HK SŽ Olimpija je tri sezone igral v Alpski ligi, z nekdanjo Olimpijo pa okusil igranje tudi v ligi EBEL. V tej (po novem IceHL) bo nastopal tudi v prihodnji sezoni.