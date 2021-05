Ograjenšek ostaja v Gradcu, Olimpija potrdila prihod

Nova sezona lige IceHL, v kateri bo sodelovalo tudi slovensko moštvo HK SŽ Olimpija, se bo s spremenjenim formatom začela 17. septembra. Še naprej bo v njej igral slovenski napadalec Ken Ograjenšek, ki se je z Gardcem dogovoril za novo podaljšanje sodelovanja. To bo že šesta sezona Celjana v dresu graških panterjev. Ljubljančani so uradno potrdili, da jim bo v prihodnjem tekmovalnem obdobju pomagal tudi slovenski napadalec Luka Kalan.

Slovenski reprezentančni napadalec Ken Ograjenšek vse od sezone 2016/17 igra za Gradec v ligi IceHL (nekdanja liga EBEL) in tudi v prihodnje ne bo nič drugače. 29-letnik in klub sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja še za eno leto.

Celjan je v končani sezoni za Gradec odigral 48 tekem ter se podpisal pod osem zadetkov in 15 asistenc. S soigralci je bil nekaj časa na prvem mestu tekmovanja, a v drugem delu sezone ni šlo po načrtih, poškodbe jim niso prizanašale, redni del so končali na 11. mestu, v dodatnih bojih pa bili nato prekratki za četrtfinale.

Za Ograjenška bo to šesta sezona v dresu avstrijskega kluba.

Olimpija potrdila prihod Kalana

Potem ko so pred dnevi Poljaki slovenskega napadalca Luko Kalana iz poljskega kluba Unia Oswiecim preselili v HK SŽ Olimpija, so prestop in sodelovanje z Gorenjcem v prihodnji sezoni danes potrdili tudi v Ljubljani. Za 27-letnika to ne bo prva izkušnja s tekmovanjem (IceHL), spoznal ga je že med letoma 2014 in 2016 kot član tedanje Olimpije.