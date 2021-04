Vrača se med zmaje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski portal hokej.net poroča, da Luka Kalan zapušča Poljsko in se vrača v Slovenijo, natančneje v Ljubljano. 27-letni slovenski napadalec bo po pisanju Poljakov znova igral v EBEL (po novem IceHL). Kalan je tekmovanje spoznal med letoma 2014 in 2016 kot član nekdanje Olimpije. Zdaj se znova vrača v zeleni dres.

Gorenjec se je po letu 2016 priključil HDD Sij Acroni Jesenice in tri sezone vztrajal v Alpski ligi, nato pa ga je pot vodila na Poljsko, h klubu Unia Oswiecim, kjer mu slovenske družbe ni manjkalo. Sezono in pol je bil trener Nik Zupančič, za kolektiv pa sta igrala še napadalec Gregor Koblar (po pisanju Poljakov bi lahko znova združil moči s Kalanom) in branilec Klemen Pretnar.

Kalan je v zadnji sezoni poljskega prvenstva, v kateri so izpadli v četrtfinalu, na 36 tekmah rednega dela dosegel pet zadetkov in 15 podaj, na šestih obračunih končnice pa dodal zadetek in podajo.