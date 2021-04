Še vedno se z veseljem vrača na led

Hokejisti HK SŽ Olimpija so s sobotno zmago nad Asiagom odkljukali alpski cilj, to je ubranitev naslova prvaka, s katerim so se na želen način poslovili od Alpske lige. V prihodnje se bodo Ljubljančani – zadnje štiri sezone so bili del alpske druščine – družili s kolektivi nekdanje lige EBEL.

"Vse tri sezone, odkar sem tu, smo pokazali, da smo iz pravega testa. Večkrat nam je šlo za nohte, sploh v moji prvi sezoni v Alpski ligi. Zaostajali smo z 1:3 v zmagah, 20 sekund pred koncem pete tekme je bila Pusteria praktično že prvak. Pa se nismo predali. Dosegli smo zmago, se vrnili po zaostanku z 1:3, postali prvaki ... V vseh letih smo dokazali, da smo prava ekipa, da se, po domače povedano, 'ne userjemo nikogar', da v ključnih trenutkih stopimo skupaj," se je na zadnja tri leta v Ljubljani ozrl nekdanji kapetan zeleno-belih Aleš Mušič.

Drugače bi bilo z najboljšimi osmimi "Drugače bi bilo, če bi bila liga sestavljena iz na primer top osmih ekip. Bilo bi veliko bolje, tekmovanje bi bilo precej močnejše," pravi o alpskem tekmovanju, od katerega se Olimpija poslavlja. Foto: HK SŽ Olimpija

Ljubljančan o kritikah na račun prevelikega števila ekip v ligi, od katere se poslavljajo, posledično ogromnega razkoraka med najboljšimi in najbolj skromnimi in tega, da je tekmovanje kot nalašč za avstrijske ekipe, ki kalijo mlade, pravi: "Drugače bi bilo, če bi bila liga sestavljena iz na primer top osmih ekip. Bilo bi veliko bolje, tekmovanje bi bilo precej močnejše. Zaradi tega liga morda izgubi na konkurenci. Vidimo pa, da je končnica bolj zanimiva, da teh stvari ne smeš vzeti z levo roko, ker te to lahko hitro udari, kar smo videli v našem primeru v polfinalu proti Lustenauu. Vodiš z 2:0, pa potem nisi povsem zbran in greš v peto tekmo."

"Dokler bo telo dalo ..."

Prihodnje leto bo Slovenija znova imela predstavnika na višji tekmovalni ravni, v ligi IceHL (nekdanja liga EBEL). Mušič je v tej zadnjič igral v sezoni 2017/18 kot član madžarskega Fehervarja, ko je v olimpijskem letu edinkrat v članski karieri prekinil udejstvovanje v Ljubljani. Energije in želje za vrnitev na zahtevnejšo hokejsko sceno mu pri 38. letih ne manjka. Dolgoletni kapetan prejšnje Olimpije, pa tudi te (v začetku tekoče sezoni se je črka C z njegovih prsi preselila k Žigi Pancetu), bo junija dopolnil 39 let. Motivacije mu ne manjka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Volje je še vedno dovolj. Vedno sem rekel, da dokler bo telo dalo, da ne bo poškodb, da ne bom korak zadaj, da bom moral loviti igralce, sem pripravljen igrati. Še vedno se z veseljem vračam na led, odigram še kakšno sezono, dve, kolikor bo telo zdržalo. Bomo videli, kako bo naprej. Zagotovo bo velika razlika, velik preskok iz Alpske lige v EBEL, tudi ekipa se bo verjetno malo spremenila. A zdaj nas najprej čaka še finale državnega prvenstva, gremo še po eno kanto, potem pa bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost," je še dejal otrok Olimpije, ki bo s soigralci v petek začel še en finale.

Za naslov slovenskega prvaka se bodo udarili z večnim tekmecem z Jesenic, prvak bo tisti, ki bo zmagal trikrat. Serija se bo začela v Tivoliju.