Zmagovalnega konja se ne menja, Hočevar ostaja med prvaki

Prvaki lige IceHL iz Celovca so podaljšali sodelovanje s celotnim trenerskim štabom.

Teden dni po osvojenem naslovu prvaka IceHL so Celovčani (v finalu so s 4:1 premagali Bolzano in ubranili lovoriko) sporočili, da bodo tudi v prihodnji sezoni stavili na isti trenerski štab. Glavni trener ostaja Finec Petri Matikainen, ki bo četrto leto zapored vihtel trenersko taktirko Korošcev. Še naprej mu bo pomagal rojak Juha Vuori, Celovcu se je pridružil lani.

Dolga leta je preživel med zelenimi zmaji, zdaj deluje med rdečimi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nad vratarji bo tudi v prihodnje bedel nekdanji slovenski reprezentančni čuvaj mreže Andrej Hočevar, 36-letnik je zadolžen tudi za razvoj vratarjev v mlajših selekcijah, pa tudi za analizo tekem in treningov.

Prva vratarska hobotnica Celovca, Danec Sebastian Dahm, si je v tej sezoni prislužil naziv najkoristnejšega igralca tekmovanja, MVP.

Za kondicijsko pripravo koroškega kolektiva bo še naprej skrbel Leo Kraus.

Do naslova tudi s slovenskim igralskim kadrom

Celovčani, ki sta jim do naslova prvakov izdatno pomagala tudi Slovenca Rok Tičar in Blaž Gregorc, imajo na uradnem seznamu za prihodnjo sezono osem igralcev (sedem Avstrijcev in enega Kanadčana).